Las novedades en la salud de Jorge Lanata: «No sufre»

Elba Marcovecchio habló en LAM sobre las mejoras en la salud de Jorge Lanata a semanas de su cuarta intervención quirúrgica por su isquemia intestinal.

El verdadero estado de salud de Jorge Lanata

«Me está escribiendo Elba y dice que no sabe de dónde sacaste la información de que Lanata está lúcido y que mira videos y que le cuentan cosas. Porque ella es la que está todas las mañanas, de 8 a 11, y que no saben por qué lo estigmatizan así. Que Jorge no está lúcido, ni mira videos, ni nadie le contó nada de (Donald) Trump, ni habla. Me pide por favor que lo aclare porque es mentira y que va en contra de los partes de la clínica», contó Yanina Latorre.

Minutos después, Elba habló al móvil que la esperaba afuera del Hospital Italiano: “Jorge es un milagro de cómo está de la isquemia intestinal”, y agregó: “El paso a seguir es que Jorge esté lo más estabilizado posible para hacer la rehabilitación neurológica. Ese es el pasó más importante y el más largo”.

La abogada se mostró feliz al contar las buenas noticias sobre el periodista de Radio Mitre: «Jorge no sufre. Yo no sé si violo algún secreto profesional, porque yo hice una interconsulta con un neurólogo y con López Rosetti, y él me dijo algo maravilloso. Me volvió el alma al cuerpo. A mí me dijo ‘Jorge no está sufriendo’. El dolor del cuerpo sí lo siente, pero él no está sufriendo todo este proceso».

Elba Marcovecchio: “No, hablar es una cosa y estar lúcido es otra”

Elba también se refirió a la información que sostenía que el periodista no estaba lucido, ni puede hablar: “Acá hay una parte que es una cuestión física de la cual se está reponiendo y una parte, que ya se hizo pública, y me hubiese encantado que no se haya hecho pública, que es neurológica”.

Y agregó: “No, hablar es una cosa y estar lúcido es otra”.

Ante la consulta de Ángel de Brito, la abogada explicó la diferencia entre los rumores y la realidad de Lanata: “Estar lúcido es entender la extensión de los actos, es estar en tiempo y espacio, es estar conectado con la realidad. Distinto es poder estar hablando o fonando, como dicen los médicos, que eso sí Jorge está haciendo”.

De esta forma aclaró que no es que dice “cosas sin sentido”, pero porque Jorge es un “tipo tan brillante que hasta en este estado dice cosas maravillosas”.