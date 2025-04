Los que entran también meten goles en Cipolletti: los festejos de Páez y Domínguez

Cipolletti consiguió su tercer triunfo consecutivo en el Federal A ante Círculo Deportivo en La Visera de Cemento y trepó al segundo lugar de la tabla en otra buena actuación.

El Albinegro metió 8 goles y no le hicieron ninguno en estas últimas tres fechas. Es el equipo más goleador de la Zona 1 donde quedó escolta junto a Deportivo Rincón, a uno del líder Olimpo que tiene un partido menos.

El buen momento colectivo queda reflejado en la manera en la que se meten al equipo los distintos jugadores. Es el caso de Matías Paéz, que debutó como titular y de Andrés Domínguez, que ingresó en el segundo tiempo. Fueron los goleadores en el 2-0 ante Círculo Deportivo y aprovecharon su oportunidad.

Páez fue uno de los que entró, junto a Santiago Jara, por las bajas del lesionado Nicolás Parodi y el expulsado Gonzalo Lucero. El tucumano, que llegó desde el fútbol chileno, acompañó a Cristian Ibarra en la delantera.

«Estoy contento por mi primer partido de titular. Trabajo día a día con mucha humildad para poder aportar mi granito de arena. Fue un partido muy trabajado, necesitábamos ganar de local para darle más valor a los triunfos anteriores», aseguró Páez en diálogo con Río Negro.

Sobre su función en la cancha, explicó: «Como no teníamos tanta altura, el técnico nos pidió mucha movilidad a Cristian (Ibarra) y a mí. Nos dio la libertad para movernos, me sentí cómodo».

1/ 7 (Fotos: Matías Subat) 2/ 7 Cipolletti venció 2 a 0 a Círculo Deportivo en La Visera y lleva tres triunfos seguidos. (Foto: Matías Subat) 3/ 7 Matías Páez metió un golazo en su primer partido como titular en Cipolletti. (Foto: Matías Subat) 4/ 7 (Fotos: Matías Subat) 5/ 7 (Fotos: Matías Subat) 6/ 7 (Fotos: Matías Subat) 7/ 7 (Fotos: Matías Subat)

Con un gran zurdazo de media distancia, Páez abrió el marcador y desató el festejo del público en La Visera. «Los chicos me dijeron que si me quedaba una le pegue de afuera. Yo también conozco mis virtudes y por suerte entró. Estoy feliz de meter mi primer gol con esta camiseta y ante la gente, se siente su apoyo», destacó.

Sobre el final del partido ante Círculo, el Albinegro lo liquidó con un tanto del ingresado Andrés Domínguez. El chaqueño entró cerca del cierre y metió el 2-0 en un gran contraataque, donde esquivó al arquero y definió al primer palo.

«Hicimos un gran partido, fue un buen trabajo de todos. En la semana veníamos trabajamos para esto y por suerte se dio», aseguró el delantero.

Cuando lo mandó a la cancha, el entrenador Daniel Cravero le dijo que iba a tener una para definir el encuentro. «Me pidió que le dé intensidad y velocidad al ataque, que las corra a todas y que una me iba a quedar para hacer el gol«, reveló.

1/ 4 (Fotos: Matías Subat) 2/ 4 (Fotos: Matías Subat) 3/ 4 Andrés Domínguez metió el 2-0 de Cipolletti. (Foto: Matías Subat) 4/ 4 Cipolletti le ganó a Círculo Deportivo en la Visera. Fotos: Matías Subat.

Sobre la jugada del 2-0, repasó: «Cuando recibí la pelota sabía que me iba mano a mano con el arquero. Me achicó bien el primer palo, entonces no tuve otra opción que enganchar para adentro».

Domínguez estuvo varios partidos fuera de los convocados en el Federal A e incluso sumó minutos en la Liga Confluencia. «Es una alegría inemnsa para mí, trabajé en silencio para tener esta chance. Trato de aprender todos los días de mis compañeros, tenemos una competencia sana», concluyó.