Lo imputaron en Roca por un violento ataque: una madre desmayada y los niños deambulando

La escena fue tan impactante como dolorosa. En plena madrugada del domingo, dos niños fueron encontrados llorando y desorientados en la vía pública de Roca. Minutos después, personal policial halló a la mujer inconsciente dentro de su vehículo. Lo que comenzó como un llamado de auxilio terminó con una causa judicial por violencia de género, una audiencia de formulación de cargos y la exclusión del hogar del agresor, su propia pareja.

Este lunes, se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos en la Ciudad Judicial de Roca. El juez Maximiliano Camarda presidió la audiencia, en la que se imputó al hombre por «lesiones leves y amenazas agravadas» en contexto de violencia de género.

La fiscalía, representada por la adjunta Victoria Bou Abdo, sostuvo que la agresión comenzó con insultos y culminó con el arrojo de una silla. La mujer recibió varios golpes, que le generaron hematomas en el brazo, el hombro izquierdo y el cuero cabelludo. Se desvaneció en dos oportunidades, una de ellas mientras se dirigía a la comisaría.

El caso fue respaldado por la denuncia penal, los testimonios de los hijos y el informe del médico forense del Poder Judicial de Río Negro.

Las medidas cautelares: prohibición de acercamiento y exclusión del hogar

Desde la Fiscalía se planteó que se trataba de un hecho de violencia doméstica y de género, y se solicitaron medidas cautelares. Entre ellas: exclusión del hogar, prohibición de acercamiento a menos de 100 metros, prohibición de actos molestos y de contacto por cualquier medio, además de presentaciones presenciales tres veces por semana en la fiscalía.

La defensa oficial, a cargo del abogado Miguel Salomón, no se opuso a la formulación de cargos pero solicitó la inmediata liberación del imputado y algunas modificaciones a las medidas.

Alegó que se trataba de «un hecho aislado» y que el hombre no tenía antecedentes. Además, propuso reducir la cantidad de presentaciones semanales de tres a dos y ofreció una alternativa habitacional para el agresor: la casa de su hijo mayor.

La decisión judicial

El juez Camarda no hizo lugar a las reducciones solicitadas por la defensa y avaló la propuesta de la fiscalía en su totalidad. Bou Abdo había contrapuesto la visión de Salomón sobre el «hecho aislado» y sostuvo que la víctima, al declarar, reconoció que «hacía tiempo no ocurría un hecho similar», pero no negó antecedentes de violencia. Esto fue tomado como un indicio de que no se trataba de una circunstancia excepcional.

En ese marco, el hombre quedó imputado, fue excluido del hogar familiar y se le impusieron restricciones de acercamiento, además de las presentaciones semanales en fiscalía. El hijo mayor del matrimonio fue autorizado a retirar los objetos personales del padre de la vivienda, sin que este se acerque al domicilio.

El proceso judicial sigue: cuatro meses de investigación

El juez otorgó un plazo de cuatro meses para la investigación penal preparatoria, en la que se reunirán más pruebas, testimonios y peritajes que permitan avanzar en el proceso. La defensa no solicitó ninguna salida alternativa -pese a la voluntad de la fiscal- y el imputado no declaró durante la audiencia.

Qué pasó esa madrugada

La intervención comenzó a las 2 de la madrugada del domingo 13 de abril. Un llamado al Comando Radioeléctrico alertó sobre la presencia de dos niños en la vía pública, visiblemente angustiados. Cuando los agentes se acercaron, confirmaron que la situación era grave: su madre estaba inconsciente en un vehículo estacionado a pocos metros.

Los niños dijeron que antes había ocurrido una discusión violenta entre sus padres. La mujer, en un intento desesperado por alejarse de la situación, salió del hogar con sus hijos, pero no logró llegar muy lejos: perdió el conocimiento por los golpes que había recibido.

La escena en el domicilio: un hombre con signos de pelea

En paralelo, otros móviles policiales se dirigieron al domicilio de la familia. Allí encontraron al hombre visiblemente alterado, con lesiones en el rostro y en el brazo izquierdo. También estaban presentes hijos mayores del matrimonio. Se presume que hubo forcejeos y agresiones dentro del hogar.

El hombre fue detenido sin oponer resistencia y trasladado a una dependencia policial. Quedó a disposición de la Fiscalía, que en cuestión de horas avanzó con la imputación formal.