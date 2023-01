Lionel Messi contó cómo vivieron sus hijos el Mundial de Qatar

Lionel Messi recordó a Diego Maradona y remarcó que le hubiese gustado que le entregase la Copa tras ser campeón en el Mundial de Qatar. También aseguró que el astro «desde arriba estuvo empujando» para que se le diera la consagración.

«Obviamente me hubiese gustado que Diego me entregue la Copa. Si hubiese estado, creo que me la hubiese entregado él. Pero, si no, hubiera querido que viviera todo esto, con lo que él amaba a la Selección», expresó Messi en una entrevista radial.

Además, la «Pulga» manifestó: «Yo creo que desde arriba, tanto él como mucha gente que me quiere y quiere el bien para mí, hacía fuerza».

«En este Mundial, con la canción que fue un boom para todo el mundo, desde arriba Diego estaba empujando», añadió el rosarino en referencia al hit de «Muchachos» que acompañó al seleccionado durante toda la competencia.

Lionel Messi: “Mateo hacía cuentas después del partido de Arabia»

“Veía como disfrutaban mi mujer y mis hijos. Thiago estaba enloquecido, disfruté verlo a él cómo sentía ese Mundial; después del partido de Holanda lloraba. Verlo a Mateo haciendo cuentas después del partido de Arabia», reveló el capitán.

«Ciro es el que menos entiende, pero los otros dos lo vivieron como hinchas argentinos, sufriendo y disfrutándolo. Cuando volvimos a París extrañábamos los días de Qatar”, relató la Pulga al hablar con Perros de la Calle en Urbana Play.

“Mis hijos hacen el pasito del Dibu”, añadió el crack rosarino en la extensa entrevista.