Campeón Mundial: Lionel Messi dio su primera entrevista con Andy Kusnetzoff: «Era cerrar el círculo»

Tras mucha expectativa, Lionel Messi dio una entrevista al programa «Perros de la Calle» en Urbana Play, la primera luego de que el capitán se convirtiera en Campeón del Mundo en el Mundial de Qatar 2022. Entrevistado por Andy Kusnetzoff, quien viajó a la casa del jugador en París para dialogar con él, el futbolista se mostró contento y eufórico por el logro obtenido. «Me hubiese gustado que Maradona me entregara la Copa», reveló.

«Levanté la buena» bromeó el jugador del PSG, luego de la polémica que se generó por la Copa del Mundo que fue cambiada en los festejos de la Selección Argentina. «Todo lo que imaginaba iba a ser chico al lado de lo que imaginé y así fue. Vivirlo con la gente… fue mucho más de lo que imaginaba, que no era poco» sostuvo Messi.

Messi reveló que levantó la Copa auténtica. Foto Archivo.

Respecto de la previa del partido final, contra Francia, Messi aseguró que «hablamos mucho antes de dormir e hicimos la rutina que veníamos haciendo antes de cada partido» con Antonela Roccuzzo, su pareja.

Antes de entrar a la cancha, «la verdad que estaba muy tranquilo, dormí muy bien. Estaba muy relajado, sentía que estábamos bien y que estábamos haciendo todo para que se dé. Pude manejar muy bien la ansiedad antes del partido» sorprendió el capitán de la Selección Argentina.

«Era cerrar el círculo: ganamos la Copa América y el Mundial. Ya está» resumió el jugador. «Es difícil describir lo que sentí» contó sobre el último penal de Gonzalo Montiel; «se te cruzan muchísimas cosas por la cabeza y al mismo tiempo estás ido, no podés creer que lo conseguimos» sumó.

Además, explicó que su familia sufrió el comienzo del torneo tras el fallido partido contra Arabia Saudita. «Mateo hacía cuentas, después del partido de Arabia. Thiago lloraba después del partido de Holanda. Lo vivieron como hinchas argentinos, sufriendo y disfrutándolo al máximo», confesó

Al terminar el partido, el capitán admitió que no se aguantó las ganas de tocar el trofeo. «Cuando la vi a la copa no me pude resistir, sentía que me hablaba, como que me decía que ahora sí podía tocarla. La vi que brillaba, sobresalía y no lo pensé y la fui a besar«, contó.

Uno de los momentos que más emocionó al líder de la «Scaloneta», fue cuando levantó el trofeo junto a sus compañeros. En ese momento, no faltó el recuerdo de Diego Armando Maradona y si vínculo con la selección.

«Yo creo que desde arriba tanto él (Diego) como mucha gente que me quiere y no está hizo fuerza. Creo que de arriba estaba empujando. Me hubiese encantado que Diego me entregue la Copa. Sentí el aliento desde el cielo. No tengo dudas que hizo fuerzas desde arriba«, manifestó.

Otro de las reivindicaciones realizó el astro argentino fue dirigida hacia Dios. Lionel aseveró que siempre le pide por el «bienestar» de sus seres queridos y le agradece por todo. «Sentía que el tenía esto guardado para mí y que no había mejor momento que este. No le puedo pedir más, gracias a él tengo todo», admitió.

Messi, los festejos y su relación con los fanáticos: «La felicidad de la gente en Argentina era inexplicable, era una locura»

«Tuvimos un viaje de vuelta extraordinario. Bajamos del avión en Ezeiza, a la madrugada, y ya estaba lleno de gente», comenzó el capitán de la selección Argentina al referirse de su arribo al país tras la consagración como campeón mundial.

«Fue una locura lo de la gente, de todas las edades, se les veía en la cara la felicidad inexplicable. Y lo mejor de todo es como se comportó la gente, eran 5 millones de personas. Fue una locura«, continuó el 30 del París.

Respecto a la intimidad del equipo arriba del colectivo descapotable, relató que algunos jugadores festejaron tomaron fernet, otros con vino y gaseosa. «Cuando llegué a Rosario ‘taba’ rojo, ‘taba’ hecho mierda, encima mal dormido, tuve dos días todo afiebrado, ‘ensolado’, todo quemado. Con el airecito no te dabas cuenta«, dijo Lionel, entre risas.

Messi reconoció que tuvo dos días de fiebre después del festejo en Buenos Aires. Foto Archivo.

La charla siguió distendida entre Andy y Leo, quien comentó que postmundial pudo ver muchos videos de los hinchas tras el título obtenido en Qatar. «Me emociona ver a la gente. Hasta el día de hoy sigo viendo y me emociono», dijo.

Kusnetzoff también le trajo a colación el récord que el capitán batió fuera de las canchas y que tuvo que ver con la repercusión de su foto en Instagram: la foto más likeada de la historia de la red social, con más de 75 millones de «me gusta».

«Eso muestra un poco lo que la gente quería y era verme a mi con esa Copa. Fueron muchos comentarios en poco tiempo y no pude leer todo», dijo la «pulga» y reconoció que hasta ahora no puede contestar los mensajes que le llegaron tras su consagración como campeón del Mundo.

Andy a Leo: «¿Qué le dirías al Messi de 16 años?»

«Al Messi de 16 años le digo que le espera algo extraordinario y que no se lo imagina. Va a tener un camino en su profesión hermoso, con momentos duros que va a tener que superar, pero que nunca renuncie a su sueño porque al final va a tener su final feliz«, contestó el mejor jugador del Mundo.

Para Messi el cuerpo técnico tuvo un rol clave: «No se equivocaron en ninguno de los 7 partidos, ni contra Arabia»

«Los del cuerpo técnico son espectaculares. Son ex jugadores que pasaron por todo esto que pasamos nosotros. Sabían manejarse en cada momento, tenían experiencia en Mundiales. En cada momento sabían qué tenían que decir o hacer«, destacó el 10 de la «Scaloneta».

Para Leo, la clave fue que Scaloni y su cuerpo técnico de «leyendas» tenían la experiencia y pudieron transmitirla. Reconoció que, todo el equipo que acompaño al DT sabía «muy bien lo que tenían que decir y el manejo de grupo. No se equivocaron en ninguno de los 7 partidos, ni con Arabia Saudita», dijo.