Los hijos de Wanda Nara tomaron una dura decisión tras el romance de Mauro Icardi con la China Suárez

La batalla mediática entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece no tener final, ni tampoco su guerra judicial por los arreglos para oficializar su divorcio. Uno de ellos, el cuidado de sus hijas y la correspondiente cuota alimentaria para mantenerlas.

Wanda Nara habló con Ángel de Brito: ¿Qué dijo?

Este martes, la conductora de Telefe se comunicó con Ángel de Brito para contarle cómo los menores viven esta pública situación. A su vez, expuso otro chat con el futbolista donde este dice que no le pasara dinero hasta que haya un arreglo legal.

En su charla, Wanda contestó algunas cuestiones que vieron en el programa del lunes sobre cómo las pequeñas se habrían enterado hace poco que Eugenia Suárez, la nueva pareja de Icardi, es “La China” que había terminado con la relación de sus padres.

«Ayer me dijo 12.30 de la madrugada: “Ángel, es como dijiste, estoy tranquila con mis hijos y ocupándome de eso, porque las nenas están más o menos y me necesitan mucho”. Y me empieza a contar algunos detalles que voy a preservar porque tienen que ver con la salud puntualmente de las dos menores, y las está tratando con ese tema”, contó Ángel de Brito en el ciclo que conduce en América TV.

“Después, en referencia a otras cosas que dijimos ayer, hablaba mucho del tatuador. Parece que el tatuador se lo burlaron también a Wanda, no solo la hamburguesa, sino que el tatuador era el de ella. Dice: “Es mi tatuador el que usan estos dos, hasta viajó a Milán a tatuarme a mí en su momento””, continuó.

A pesar de haber sostenido en el pasado que sus hijos están alejados de todo el quilombo mediático entre ella y su ex pareja, Wanda le confiesa a Ángel que sus hijas están al tanto de lo que se dice en los medios: Más allá de los chistes. Me dice que ella está mal porque ve a sus hijas mal desde que vinieron de la casa del padre. Y me cuenta cosas muy puntuales, con frases muy puntuales. Porque además las nenas, aunque los dos padres trataron de preservarlas de ciertas cosas, tienen compañeritas que van con el celular y les muestran cosas”.

La decisión que tomaron los hijos de Wanda y Maxi López

Mauro Icardi fue una parte importante en la vida de los tres hijos varones que Wanda comparte con Maxi López, ya que viven con él desde que eran pequeños. El amor que el futbolista tenía por los jóvenes era tan grande que incluso se los tatuó en la piel.

Actualmente y separado de Wanda, el futbolista habría tenido una fría actitud con Valentino, Benedicto y Constantino. Inclusive, Ana Rosenfeld confirmó que Icardi no habría querido recibir a los jóvenes cuando se estuvo quedando en Santa Bárbara.

“Y me cuenta esto con referencia a los tatuajes de los varones que tiene Mauro Icardi. Me dice: “Ellos no lo quieren ver más a Mauro”. Él los crió. Sí, tenían una excelente relación, pero no lo quieren ver más. Desde que pasó todo esto, los abandonó y desapareció«, reveló De Brito.

Y agregó: “Con ellos, Mauro lloraba diciéndoles: “Ayúdenme, ayúdenme con mamá, que la engañé con la China”. Él le contaba a los pibitos que había engañado a su madre”.