Wanda Nara filtró chats donde Mauro Icardi insulta a Maxi López: «es un muerto de hambre»

Wanda Nara no para y continua filtrando chats con Mauro Icardi. Durante la noche de viernes en LAM (América TV) mostraron dos nuevas capturas de pantalla donde el jugador de fútbol insulta a su examigo, Maxi López. «Es un muerto de hambre«, se lee en los «screens».

Mauro Icardi se enojó con Wanda Nara porque se vio con Maxi López

“Maxi me chupa la chot…”, se puede leer en uno de los mensajes que el jugador del Galatasaray le envió a Wanda Nara. Aparentemente, los ex estaban hablando de la bueno relación que tiene la conductora con el padre de sus hijos mayores. “Pretendo tener buena onda con los que quiero. No voy a dejar de tener amigos”, afirmó ella.

“Es un muerto de hambre que diez años se hizo el vivo”, lanzó Icardi, durísimo contra su ex amigo.“Y vos te hacés la viva. Nadie te dijo que dejes de tener amigos”, le dijo el futbolista a Nara. «Es mi vida y yo elijo a quién perdonar o no”, continuó ella.

Los chats de Mauro Icardi con Wanda Nara que mostraron en LAM

Luego, el involucra a Luis Ventura en la conversación. “De cag… una relación de diez años mandándole mensajito a Ventura y un comunicado pedorro en notas en vez de hablar con tu marido. ¡Pero tranquila!“, lanzó.

“¡No te lamentes de nada! Y después venís… con que ‘soy mala persona’, con que ‘¡hago todo para hacerte mal!‘. Y todas las pelotu… que decís. ¡Metés al gordo pelotu… de Maxi haciéndote la viva en mi casa! ¡Te aviso que te voy a volar de ahí! ¡Seguí así!“, leyó el conductor del ciclo de América otro de los chats.