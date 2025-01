Maxi López habló del conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi: “Vine de vacaciones” 

Mauro Icardi y Wanda Nara atraviesan un escándalo que escaló en la justicia debido a la poca protección que le están dando a sus hijos. En este contexto, Nicolás Cabré (ex de la China Suárez) se llevó a Rufina, Benjamín Vicuña hizo lo propio y Maxi López llegó esta noche la Argentina proveniente de Italia.

El motivo del viaje fue traer a sus hijos: Valentino, Constantino y Benedicto, que estuvieron vacacionando con él. Además, también tiene pensado quedarse unos días para visitar a su familia.

Varios móviles de televisión estuvieron en Ezeiza, esperando al exdelantero. Luego del bajar del avión, y los trámites en la Aduana, y demás, 21.50 abandonó el aeropuerto. Lo fue a buscar Wanda en su camioneta, se subieron todos, y manejó López. Como estaban los chicos, se mostró distante, y ella directamente no emitió bocado.

Maxi López habló del conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi

“No me corresponde hablar…no sé nada de lo que está pasando. Ahora voy a hablar con la madre de los chicos. No quiero opinar porque no sé nada de nada. Estoy con mis hijos, vine de vacaciones”, dijo Maxi, que se mostró amable, pero no quiso tirar más leña al fuego.

🔥 Wanda Nara fue a Ezeiza a buscar a Maxi y a sus hijos Y NO DIO DECLARACIONES



Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/cg7yISpRlN — América TV (@AmericaTV) January 11, 2025

Wanda Nara, que siempre se refugió en la prensa para mostrar y filtrar, no emitió palabra. Cerró la puerta vehementemente, y le pegó en el brazo a uno de los noteros. Pidió perdón, pegó el portazo, y se fueron.

Vale remarcar que la relación entre Maxi y Wanda mejoró notablemente cuando solucionaron la parte económica, la deuda que tenía él por alimentos. Él le cedió la mansión de Santa Bárbara, la que ahora tiene una deuda importante, según se filtró.

Además, López vino al país cuando ella conoció lo de su leucemia. Apenas le avisaron, voló desde Inglaterra -donde vivía en ese entonces- para contener a sus hijos y ponerse a disposición de su expareja.