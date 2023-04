Los hirientes apodos que Clara Chía y sus amigas le pusieron a Shakira

Shakira terminó su relación con Gerard Piqué luego de 10 años y dos hijos en común por una supuesta infidelidad descubierta por la cantante colombiana.

Según contó en una entrevista, se dio cuenta que la amante del exjugador había estado en su casa porque, entre otras cosas, le había comido la mermelada.

Shakira compuso tres temas hablando de su separación. En ellas también mencionó a la nueva novia de Piqué, Clara Chía Martí, e hizo que el escándalo crezca. Por ese motivo la artista decidió mudarse con sus hijos hacia Miami, dejando su mansión de Barcelona.

Lo cierto es que la nueva novia de Piqué no la estaría pasando del todo bien, según aseguró el periodista español Roberto Antolín.

Los terribles apodos de Clara Chía y sus amigas a Shakira

“Es evidente que todo el mundo se focaliza en Shakira pero Clara tiene 23 años y de repente viene todo esto, si hay un culpable acá es Piqué, ella es la tercera en discordia y hay un dato muy importante para sumar del entorno de la pareja de Gerard y sus amigas”, comenzó el periodista español Roberto Antolín.

“Sus amigas y ella también llaman a la cantante vieja, bruja, menopáusica, así la llaman, esto surge después de que se enteraron que la intérprete llama a Clara mosquita muerta, ellas están hartas de esta situación y por eso le pusieron esos apodos”, reveló Antolín.

“Imaginate que acá en España pasó que un dueño de un restaurante japonés los echó a Clara y a Piqué de su bar porque es fanático de Shakira, Clara es una persona ajena al mundo mediático y de pronto se vio envuelta, ella no se siente a gusto ni se siente cómoda”, agregó.

“La canción fue un boom mediático y a ella no le ha sentado bien, esta persona se tiene que defender y por eso ella y sus amigas le pusieron ese apodo a Shakira, Shakira y Piqué en los últimos tiempos no tenían relaciones sexuales, esto lo usa para defenderse Clara. Ella está en pleno tratamiento psicológico, no la está pasando bien y le cuesta muchísimo la guardia periodística”, finalizó Antolín.