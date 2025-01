Los insultos de Daniel Osvaldo, ¿contra Jimena Barón?: «Tenés que ser muy…»

Daniel Osvaldo, expareja de Jimena Barón, sorprendió en redes sociales con un posteo cargado de insultos contra una de sus exmujeres por no haber recibido el saludo de uno de sus hijos por su cumpleaños. El mensaje cerró con el emoji de un dedo haciendo «fuck you». ¿Qué pasó?

Insultos de Daniel Osvaldo, ¿a Jimena Barón?

«Tenés que ser muy conchud… para no decirle a tu hijo que llame al padre para su cumpleaños», se quejó el ex de Jimena Barón, aunque no aclaró si el mensaje iba referido a ella o a alguna otra ex, ya que tiene hijos con dos mujeres más. «Bien conchud…, madre ejemplar», agregó el exjugador y terminó el posteo con el emoji del dedo levantado haciendo «fuck you».

Jimena Barón es madre de Morrison junto a Daniel Osvaldo, pero ahora está embarazada de su novio Matías Palleiro y pasa las vacaciones en la ciudad de Quequén, en la Costa Atlántica.

El líder de la banda Barrio Viejo es padre de cuatro hijos con tres mujeres diferentes: tiene a Gianluca con Ana Oertlinger, a Victoria y María Helena con Elena Braccini y a Morrison con Jimena Barón.

El fuerte cruce entre Fernanda Iglesias y Jimena Cyrulnik

Jimena Cyrulnik estuvo en el móvil del programa Puro Show para dar explicaciones sobre una acusación de estafa en su contra y se enojó con Fernanda Iglesias por transmitir la información en el programa.

«Fernanda Iglesias, te conozco hace años, dejá de mentir, no hay necesidad de que estés trabajando en la tele y mientas y después esta chica Gabriela, no tengo ningún problema de cruzarme. Lo que tengo con mi Instagram a vos no te lo habrán ofrecido», dijo Jimena, enojada con la panelista por haber difundido la información sobre una posible estafa en la que estaría involucrada.

Fernanda aseguró que le ofrecieron ese tipo de negocio con su cuenta de Instagram, pero ella chequea que se trate de una empresa seria.

