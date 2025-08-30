Los secretos de Patito Feo: una ex protagonista reveló los conflictos y el “descontrol” entre los actores adolescentes

Nicole Luis, la actriz que interpretaba a Luciana en Patito Feo, reveló que durante las giras del clásico infantil había “descontrol” en los vínculos del elenco y sostuvo que entre los adolescentes y jóvenes, se vivía un clima de “conventillo”.

Nicole Luis reveló el “descontrol” y los conflictos detrás de escena en las giras de Patito Feo

Lejos de un escenario conflictivo, Nicole es mamá de Felipe de un año de edad y fruto de su relación con Juan Pérsico -Agapornis-, pero en el marco del resurgimiento del infantil recordó el rodaje a sus 15 años: “Estaba con mi novio que en ese momento era Gastón Soffritti”.

En línea, la modelo contó: “Era un conventillo, un día éramos todas amigas, al otro días nos odiábamos o si se peleaba una pareja, nos pasaba a todas”. Sin embargo, las divisiones en subgrupos no sólo ocurrían en la ficción: “Éramos las más grandes y Laurita -Laura Esquivel- era la más chiquita”.

“Cuando teníamos 17 años y estábamos por terminar el proyecto, nos juntábamos en los cuartos, hacíamos pijamada y no invitábamos a los más chiquitos. En las giras era un descontrol aunque no había alcohol. Estábamos re cuidados porque éramos todos menores en un hotel”, añadió.

“Al ser menores, no podíamos recorrer el país a donde estábamos e íbamos del estadio al hotel y viceversa”, concluyó Nicole.