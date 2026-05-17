En Neuquén buscan poner primero a su gente: créditos, empleo y apoyo para crecer

Con fondos propios, la Provincia anunció que lanzó 4.000 créditos para construir, ampliar o refaccionar viviendas, en lo que definieron como «una política que busca llegar donde el mercado no llega y priorizar a las familias neuquinas». Para la gestión, así, «acceder a una vivienda propia o ampliar una casa dejó de ser solamente una posibilidad reservada para quienes pueden ingresar al sistema bancario tradicional, porque con el lanzamiento de los créditos hipotecarios del programa «Neuquén Habita», es posible abrir una puerta concreta para miles de familias que hoy quedan afuera del mercado financiero», explicaron.

Según se detalló, la iniciativa se sostiene completamente con recursos provinciales y apunta a financiar

acciones como la construcción, ampliación y refacción de viviendas únicas y de ocupación permanente. El objetivo es «que los neuquinos puedan construir su futuro en la provincia, con herramientas pensadas para sus necesidades reales».

Créditos accesibles y pensados para las familias

El programa contempla dos líneas principales: una destinada a construir viviendas nuevas, con montos de hasta 150 millones de pesos, y otra para ampliar o refaccionar hogares existentes, con créditos de hasta 75 millones de pesos.

La diferencia más fuerte respecto del sistema financiero tradicional está en las condiciones, ya que el crédito puede cubrir hasta el 100% del proyecto, con plazos de devolución de hasta 20 años y cuotas que no superarán el 30% de los ingresos familiares.

Además, pueden acceder trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y autónomos, sumando ingresos del grupo familiar para mejorar las posibilidades de financiamiento.

Una herramienta para llegar donde el mercado no llega

En la práctica, el programa apunta a cubrir un vacío histórico: el de las familias que tienen terreno, proyecto o necesidad de ampliar su hogar, pero no logran acceder a préstamos bancarios por tasas elevadas o requisitos imposibles de cumplir.

«Por eso, esta propuesta se presenta como una herramienta ‘hecha en Neuquén’ para resolver problemas concretos de los neuquinos. Incluso contempla situaciones de personas que todavía no cuentan con escritura definitiva, ofreciendo alternativas para regularizar esa situación y luego acceder al financiamiento», agregaron.

El modelo neuquino: vivienda, empleo y oportunidades

Los créditos hipotecarios aparecen como parte de un esquema más amplio de políticas públicas que la provincia viene impulsando con el objetivo de priorizar a los neuquinos. En empleo, el programa ‘Emplea Neuquén’ conecta capacitación y salida laboral concreta, especialmente en sectores estratégicos como Vaca Muerta. Allí, la prioridad está puesta en formar mano de obra local y facilitar la inserción laboral de quienes viven en la provincia.

Por otro lado, en desarrollo productivo, ‘Neuquén Financia’ amplió sus líneas de crédito para emprendedores y pequeños proyectos, con montos que alcanzan hasta los 15 millones de pesos para impulsar el autoempleo y la producción local.

Y a su vez, en Educación y Deporte, las becas provinciales buscan sostener trayectorias y acompañar el esfuerzo de estudiantes y deportistas, reforzando la idea de un Estado presente en distintas etapas de la vida.

Una provincia que invierte en sus habitantes

Para la gestión, «el punto en común entre todas estas herramientas es el mismo: utilizar los recursos provinciales para generar oportunidades reales dentro de Neuquén. La vivienda aparece como una de las prioridades más sensibles. Porque detrás de cada crédito hay familias que buscan dejar de alquilar, construir una habitación más, mejorar las condiciones de su hogar o empezar una obra desde cero».

Cómo acceder a los créditos

Las personas interesadas deben inscribirse en el Registro Único Provincial de Vivienda (Ru.Pro.Vi), contar con escritura del inmueble o el trámite iniciado y no deben registrar irregularidades financieras ni antecedentes en registros provinciales específicos. La inscripción se realiza de manera online a través de la Oficina Virtual del ADUS/IPVU.

«El programa ‘Neuquén Habita’ marca una diferencia por escala y por enfoque. No se trata solo de préstamos, sino de una política pública que busca sostener el acceso a la vivienda con fondos propios y reglas adaptadas a la realidad local», concluyeron.