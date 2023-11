Luciano Castro protagonizó un tenso momento con LAM: «Vos te ponés nervioso»

En un móvil de LAM, Luciano Castro protagonizó un tenso momento durante la entrevista. Por el hecho, su nombre se volvió tendencia. Fue a raíz de unas consultas sobre lo que sucedió en un programa en Paraguay y por las declaraciones de su expareja, Sabrina Rojas, por un video con Flor Vigna.

“No estuve mal”, señaló el actor, sobre su presencia en un programa de Paraguay.

“Cuando no me equivoco, no tengo que explicar nada”, sostuvo en la nota. Además, se mostró enojado por las repercusiones que tuvo.

También, habló del enojo de Sabrina Rojas por un video con Flor Vigna. “Me parece bien porque son sus hijos. Cualquier cosa que considere que no le gustan de sus hijos lo tiene que decir”, señaló.

Luciano Castro con un tenso cierre en la nota con LAM

Sobre el final, el entrevistador invitó a terminar la nota “para cerrar bien el momento de temas de actualidad”. Pero fui ahí que se generó el momento más tenso.

“Vos te ponés nervioso. Yo estoy tranquilo. Yo no cierro mal. Lo que pasa que muchas veces cuando sos contundente con algo no cae en gracia”, le dijo el actor.

Y en el intercambio, Luciano Castro sostuvo que “nunca lo había descansado ni faltado el respeto”.

“Hace 34 años que estoy con esto. Yo soy bueno. No hay que ser tendencioso”, manifestó en el móvil.