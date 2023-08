Luego de Lali, Trueno también cargó contra Javier Milei: «No te regales»

Las figuras del espectáculo no se mostraron indiferentes al resultado de las PASO de este domingo. Luego de la polémica generada por Lali, ahora Trueno se sumó a las voces que manifestaron su preocupación por el triunfo de Javier Milei en las urnas.

“Tus derechos son lo único que tenés, no te regales”, escribió el rapero en su cuenta de Twitter. La frase no pasó desapercibida y reavivó el debate de los usuarios de las redes sociales.

A pesar de que algunos tuiteros se mostraron a favor del comentarios del artista, no faltaron quienes lo cuestionaran duramente. “¿De qué derechos hablas? No hay derecho a la vida, te matan por dos pesos”, “Respetá el voto popular”, “Estuviste cuatro años sin decir absolutamente nada mientras el país estaba arruinado”, “Disfrutemos los derechos que tenemos porque en octubre desaparecen”, “Todos los termos salieron a bardear a Trueno”, y “Ojalá ustedes pueden explicarle a los jóvenes por qué es un peligro que Milei gane”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios en comentarios.

Tus derechos son lo único que tenés, no te regales. — TR1 ⛈ (@TruenoOficiaI) August 14, 2023

Lali criticó duramente la elección de Javier Milei

Lali Espósito desató una enorme polémica por la enorme preocupación que le generaron los resultados de las elecciones. “Qué peligroso. Qué triste”, reflexionó sobre la victoria de Javier Milei.

Luego, ante la gran repercusión que tuvo esa frase, la diva pop salió al cruce de quienes la cuestionaron por emitir su opinión. “No me pone para nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que me bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan”, sostuvo.

La creadora de “Disciplina” se quejó de la forma en la que se plantean los debates den las redes. “Nos malacostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del ‘otro bando’ y del ÚNICO bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado del que no se caga en lo ganado en materia de derechos”, comentó.

Además, dijo que podría “no opinar nada”, algo más cómoda para ella, según expresó. “No soy así. Así que ¡Sí! Para mí es realmente triste votar a un Anti-Derecho. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada. ¡Relajen! Un beso respetuoso para todos”, remató.

Finalmente, Javier Milei recogió el guante y ninguneó a Lali: “No sé quién es. Yo escucho a los Rolling Stones o escucho ópera. No soy muy idóneo en música popular”.