Javier Milei minimizó las críticas de Lali Espósito: «No sé quien es, yo escucho los Rolling Stones»

Fiel a su estilo, Javier Milei minimizó las duras críticas de Lali Espósito. «No sé quien es. Yo escucho los Rolling Stones«, dijo el candidato libertario más votado ayer en las elecciones PASO 2023.

Milei se impuso ayer en las elecciones primarias con más del 30% de los votos. En ese contexto Lali se había mostrado preocupada por el triunfo del candidato de La Libertad Avanza.

«Que peligroso. Que triste«, había sido la primera reacción de la cantante, tras conocerse los primeros resultados de las PASO 2023. Tiempo después su mensaje en redes recibió apoyo y también duras críticas.

«No me pone para nada mal que me «bardeen» por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un antiderecho», había ampliado Lali esta mañana, al referirse al mensaje de ayer.

Javier Milei minimizó las críticas de Lali Espósito: qué dijo

En Radio Rivadavia le consultaron a Javier Milei por las críticas de Lali Espósito. «Perdón no sé quien es. Yo escucho los Rolling Stones«, dijo el candidato presidencial de La Libertad Avanza, minimizando la crítica de la artista que causó revuelo en redes sociales.

«A veces escucho ópera por eso no soy muy idóneo en música popular», cerró el libertario en una entrevista radial con el periodista Jonatan Viale.