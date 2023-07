Luis Ventura advirtió que podría llegar a un acuerdo con Jorge Rial

El periodista Luis Ventura habló de Jorge Rial en su comunicación telefónica con LAM y advirtió que podría llegar a un acuerdo con él después de años de enemistad.

“A este papanata, que se cansa de revolear cartas documento según él, dice que me mandó cinco y nunca me llegó una, le pido por favor que le emboque a mi dirección”, manifestó.

En diálogo con el conductor Ángel de Brito y su panel, el presidente de APTRA lanzó: “O sino que la mande al canal, soy el primero que quiere ir a esa mediación porque ahí mismo le voy a plantar un juicio penal y uno civil”.

“Me cansé de que me trataran de corrupto, de ladrón, me involucró en una causa de los Pandora Papers y no sé ni qué es, entonces me puse tres abogados”, contó luego el periodista.

Al final, Ventura expresó: “Quiero ir hasta las últimas consecuencias, no tengo ningún problema, como tampoco tendría ningún problema con sentarme a tomar un café con ese pelotudo”.

Fuerte crítica de Luis Ventura sobre la relación de Jorge Rial con Morena

Luis Ventura fue súper crítico con Jorge Rial por su accionar con su hija Morena: “Es un boludo, desaprovechar la vida de una hija como lo está haciendo él, que se deje de joder por un alquiler de mierda”.

“¿Pero por qué no lo paga?”, preguntó Fernanda Iglesias y Ventura sentenció: “Porque no le importa, es la hija, que después no me venga a hablar de ella y de su nieto, págale el alquiler y después hablamos”.