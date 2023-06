Luis Ventura explotó de nuevo contra Jorge Rial y lanzó una sentida advertencia: «Si me pasa algo…»

Fueron socios y amigos, pero un desacuerdo personal puso freno a su emblemática relación. Y aunque parecía que las cosas entre Jorge Rial y Luis Ventura parecían arreglarse, ambos periodistas atraviesan hoy por el momento más conflictivo de su vínculo.

Es que este martes, el panelista de A la Tarde (América) se enteró de que el exconductor de Intrusos (América) le dedicó palabras lapidarias y, por ese motivo, volvió a estallar en enfuria.

Fue en el programa que conduce Karina Mazzocco, cuando el periodista María Vázquez leyó al aire un mensaje en que Rial le hizo un especial pedido a su hija Morena. “¿Te puedo pedir un favor? No hables nunca más con Luis Ventura, bloquealo. No quiero más contacto con esa persona de m…”, decía el mensaje.

Al escuchar esas palabras, Ventura se exaltó y contraatacó con todo. “¡Esa mierda que salvó a tu hija del suicidio, con las venas cortadas cuando el papá no atendía el teléfono! ¡Tres horas después apareció el papi! Al otro día dio declaraciones que él había llamado acá y allá… ¿Te olvidaste de esa?«, expresó el conductor.

Y en la misma línea, añadió: «Pero sabés qué, yo nunca levanté el teléfono, porque me hiciste lo mismo que al otro padrino (de More), que alguna vez va a explicar que le pediste que firmara en tribunales para que se hiciera cargo de lo que hacían ustedes”, lanzó.

Y completó su discurso con una dura advertencia: “Nos olvidamos del cuchillazo en los riñones allá en el polo, cuando abriste un programa diciendo que le ibas a pegar un tiro en la cabeza a Fort o lo que hiciste con algunas compañeras. Lo hablamos cuando quieras en tribunales y con testigos. ¡Y si me pasa algo, sepan que esto tiene que ver!”.

La semana pasada, Morena Rial reavivó la pelea con su papá. La mediática brindó una entrevista en la que contó detalles de la vida personal de su papá. Una de las revelaciones más sorprendentes fue el verdadero motivo por el cual el conductor se distanció de Ventura.

Morena Rial reveló el verdadero motivo de la pelea entre Jorge Rial y Luis Ventura: «Fue por Loly»

Todo comenzó cuando el propio Ventura le hizo una pregunta a la influencer en torno a su escandaloso despido de Intrusos (América) en 2014. “Alguien muy cercano me dijo que por La Niña Loly, Rial me cortó la cabeza”, indicó el panelista. Y, lejos de hacerse la desentendida, More lo confirmó: “Fue una pelea que tuvieron en mi casa”.

Al escuchar esa información, el periodista señaló que él siempre defendió a la modelo y deslizó que podría haberle llegado una información cambiada. “Yo era el ogro y, a lo mejor, había decisiones que la gente pensaba que las tomaba yo, pero no era así”, sostuvo.

En ese momento, Morena tomó la posta y recordó: “Ellos pelearon en la habitación. Ella le reclamaba que cómo podía tener una persona así al lado y decía que le daba una mala imagen. Él era muy manipulable por Mariana así que supongo que fue eso”.

A modo de cierre, Morena expresó: “Yo creo que mi papá no hizo bien en correrlo a Ventura, menos porque eran amigos de toda la vida y menos por una conch… del momento”.