Luis Ventura durísimo con Jorge Rial: “Lo de los 10 minutos no se lo creo a nadie”

Jorge Rial confesó que estuvo 10 minutos muerto antes de ser reanimado tras el infarto que tuvo en Colombia. Uno de los más críticos fue Luis Ventura, quien aseguró que no le cree lo que contó.

“Lo vi bien, me puso contento”, dijo en el inicio de una charla con Socios del Espectáculo respecto de su examigo. “Lo de los 10 minutos no se lo creo a nadie”, disparó luego.

“Me quieren hacer responsable de algo que me pusieron ellos en el oído. Alguien me dice que se estaba muriendo, que estaba todo cableado y que estaba mal. Después dio móviles a todos lados”, amplió Ventura de las críticas recibidas.

“Siempre quiso hacer móviles desde el más allá. Este gallego es bravo”, agregó tiempo después.

“¿Es grave lo que digo? Ricardo Fort hizo un show de su muerte. ¿Bernardo Neustadt no hizo un móvil desde la terapia intensiva?”, se preguntó Ventura.

Por último fue consultado por las hijas de Jorge Rial. “Con Morena y Rocío las cosas siempre van a estar bien. Yo obedezco y tienen un teléfono atento a cada uno de sus llamados”, cerró.

Jorge Rial desmintió haber consumido drogas

Mientras que Jorge Rial estuvo internado en una clínica de Colombia, circularon varios rumores respecto de su estado de salud y cómo fue que sufrió un infarto.

Sobre esto, aclaró en las últimas horas: “Se habló mucho de que me hago mala sangre y que como mal… De hecho, me dieron muy bien los valores del colesterol, 0 grasas. Estoy bárbaro, no tuve un quilombo. No me pegué un saque, no tomé viagra. Nada, nada”.