Luis Ventura reveló profundos secretos sobre la separación de Jorge Rial y Silvia D’Auro

Luego del grave episodio cardíaco de Jorge Rial, que lo mantiene en Colombia bajo atención médica, su amigo Luis Ventura hizo una profunda reflexión sobre la vida de ambos juntos. En ese marco, hizo una confesión respecto de la vida familiar del conductor de «Argenzuela».

En las últimas horas, More Rial voló hasta Bogotá para acompañar a su padre, junto a su hermana Rocío, y se sabe que ambas tienen una cercana relación con Ventura, quien se considera el padrino y las ha representado varias veces también en televisión.

En ese marco, Ángel de Brito le preguntó a Ventura diversas cuestiones de la vida cotidiana de Rial, y entre esos tópicos abordó la separación con Silvia D’Auro, con quien el periodista había iniciado una vida familiar en los comienzos de su carrera.

Ventura explicó que D’Auro «no desapareció, ella sigue viviendo», tras la separación de bienes. Así, se supo también quien fue que decidió cortar el vínculo entre las chicas Rial y su madre.

«No sé si corresponde que yo cuente. Ante todo, fue una decisión de las hijas y no de otras personas. Las chicas no quisieron verla más» confió Ventura sobre esa situación, ya que no hay relación entre ellas desde el divorcio con Rial.

De Brito acotó que cada vez que le preguntó a More Rial por el tema, su respuesta siempre fue «yo no tengo mamá». Ventura detalló: «Yo escuché toda la vida lo mismo. Incluso, de vez en cuando, me generó algún quilombo familiar, cuando llegaban cumpleaños o fechas claves. Yo tenía que ir solo. Justamente por el trato…» dejando entrever el polémico carácter de D’Auro.

«Tiene su estilo de vida, tiene su manera de pensar, de ejecutar. Ella tomó el lugar que le dio Jorge… La que luchó por las hijas fue ella. Yo pienso que ella quiso darle hijos para aplacar una crisis de pareja. La búsqueda fue tener hijos» cerró contundente Luis Ventura.

Luis Ventura hizo una fuerte advertencia sobre la salud de Jorge Rial

Jorge Rial permanece internado en una clínica privada en Bogotá, Colombia, luego de haber sufrido un infarto. Su estado de salud mantiene alerta a quienes lo rodean, ya que debió ser reanimado por los médicos que lo atendieron. Por eso, su amigo de décadas Luis Ventura fue contundente al referirse a la salud del conductor de «Argenzuela» y dejó su advertencia.

El periodista visitó «LAM», por América TV, y admitió que la noticia «fue un mazazo en la cabeza». «Me llamó Morena angustiada. Me dijo: ‘mi papá se está muriendo, tuvo un infarto’» contó sobre el momento en el que se enteró.

Además, Ventura remarcó que Rial estuvo muy grave: «estuvo muerto diez minutos» confirmó. Y fue tajante con un consejo: «A los que lo quieren, les digo ¡Cuídenlo!».