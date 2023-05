Luis Ventura hizo una fuerte advertencia tras el infarto de Jorge Rial

Jorge Rial permanece internado en una clínica privada en Bogotá, Colombia, luego de haber sufrido un infarto. Su estado de salud mantiene alerta a quienes lo rodean, ya que debió ser reanimado por los médicos que lo atendieron. Por eso, su amigo de décadas Luis Ventura fue contundente al referirse a la salud del conductor de «Argenzuela» y dejó su advertencia.

El periodista visitó «LAM», por América TV, y admitió que la noticia «fue un mazazo en la cabeza». «Me llamó Morena angustiada. Me dijo: ‘mi papá se está muriendo, tuvo un infarto’» contó sobre el momento en el que se enteró.

Además, Ventura remarcó que Rial estuvo muy grave: «estuvo muerto diez minutos» confirmó. Y fue tajante con un consejo: «A los que lo quieren, les digo ¡Cuídenlo!».

«Ojo porque yo veo cosas… un paciente no puede decidir su destino. Después que no vengan las lágrimas» agregó sobre su postura respecto de la salud de Rial.

Además, reveló que el exconductor de «Intrusos» «nunca se cuidó. A mí, cuando me internaron, me sacaron los teléfonos. No recibía a nadie, no atendía llamados». «Si alguien tuvo un infarto, no le llenes la vida de estrés» concluyó.

Cómo está la relación entre Jorge Rial y Luis Ventura

Jorge Rial y Luis Ventura mantienen una fluida relación entre ambos, a pesar de sus idas y vueltas. En los últimos meses, habían acercado posiciones e, incluso, habían llegado a compartir un café para resolver sus diferencias.

Sin embargo, la entrevista de Rial a Jey Mammon generó nuevamente rispideces y un intercambio de opiniones a través de distintos móviles que, nuevamente, los había separado.

Ambos periodistas venían enfrentados por cuestiones personales desde hace bastante tiempo. En su momento, el romance de Rial con la modelo Mariana «Loly» Antoniale generó una violenta discusión que los tuvo como protagonistas; mientras que el romance de Ventura con Fabiana Liuzzi, que devino en el embarazo de ella, también provocó una fuerte disputa.