Manu Urcera, incómodo por su pasado con Lola Bezerra: «me mandan a llamar»

Mientras espera la llegada de su primer hijo con Nicole Neumann, Manu Urcera lleva algunos días en el ojo de la tormenta: después de ser acusado por Emanuel Moriatis en el supuesto escándalo de infidelidad que lo afectó en su relación con Carolina Oltra, Lola Bezerra rompió el silencio y habló sobre lo que pasó entre ambos.

Es que Lola Bezerra tuvo un romance en el pasado con Manu Urcera, por lo que aseguró conocerlo muy bien. «Yo salí con Urcera y sé que hablar de este tema me genera problemas. Me mandan a llamar» señaló la modelo brasilera, que hace años se instaló en Argentina.

Lola Bezerra recordó su romance con Manu Urcera: «fue mi amante»

En diálogo con Juan Etchegoyen por Mitre Live, Lola Bezerra recordó su relación con Manu Urcera, antes de que este se conociera con Nicole Neumann. «En su momento, conté que él me mandaba al gimnasio y él se lo tomó como ‘violencia de género’ y yo nunca dije eso de él» señaló la modelo sobre su pasado con el corredor de Río Negro.

«Empezaron a hablar si él era violento y yo dije que no, dije que es un chico del interior con una familia amorosa y me acuerdo como algo gracioso que me mandaba al gimnasio para que tenga más abdominales. Alguien que tenemos en común me dijo que se enojó” agregó Bezerra sobre su vínculo con Manu Urcera.

Respecto de su relación con Nicole Neumann, Lola Bezerra aclaró que “no fui de hecho a algunos programas de televisión porque no me interesa colgarme de esto y luego se filtraron cosas de ella y me echaron la culpa a mí como que yo había filtrado eso. Fue cuando salió por algún lado su fecha de despedida de soltera y ella no me escribió, pero sé que se enojó”.

Según la modelo, Manu Urcera fue su amante mientras ella estaba en otra relación. “Me dijeron que si seguía hablando él iba a decir que salió conmigo cuando yo tenía novio. Yo fui al psicólogo, estaba en una relación tóxica. Él siempre fue consciente que fue mi amante así que no me amenacen más con eso” concluyó Bezerra.