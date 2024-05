¡Contundente! Manu Urcera dijo: “Soy el ‘marido de Nicole’, pero en el autódromo, ella es ‘la esposa de Manu’”

Manu Urcera dio una entrevista para Casino Resort, el ciclo de entrevistas de Infobae. Compartió detalles sobre su vínculo con la modelo, su comienzo en el motocross y se atrevió a contestar el cuestionario en números.

Manu tiene 32 años, es un destacado piloto en el mundo del automovilismo, nacido en San Antonio de Oeste, Río Negro, comenzó a competir en motociclismo a los seis años, apoyado tanto por su padre como por su abuelo, hasta que en 2011 decidió “pegar el volantazo” y reemplazar las dos ruedas por cuatro, y dedicarse al automovilismo.

Pese a su reconocimiento en el ámbito deportivo, su nombre comenzó a sonar más fuerte en los diferentes medios cuando a mediados de 2021 confirmara el comienzo de su relación con Nicole Neumann, quién años más tarde se transformaría en su esposa, con la cuál se encuentra esperando su primer hijo, a la vez, el cuarto para la modelo.

Qué dijo Manu sobre su relación con Nicole Neumann

Manu y Nicole se llevan 11 años y respecto a eso, el piloto dejó claro que no es algo que le preocupe ni a él ni a ella y expresó: “Me parece que es un tema de la cabeza, que uno se tiene que ocupar de mantener la máquina en condiciones, porque si te dejas estar, en un momento decís ‘uy, tengo 50, estoy hecho mierda… y es más difícil si sos cuidadoso. Me parece que es un tema de la cabeza”.

Cuándo le preguntaron si le pesa que le digan que es el «marido de Nicole Neumann» o si le da lo mismo, Manu contestó: «Me parece que está bueno. O sea, es lo normal. Yo lo jodo a papá le digo ‘vos en el autódromo sos el papá de Manu Urcera’ y a Niki también, ‘vos en el autódromo sos la mujer de Manu Urcera’. Y después cuando salimos del autódromo ya soy el marido de Nicole o el hijo en la empresa. Soy el hijo de Claudio. Está perfecto. Es dependiendo en cada situación. Quien es conocido. En la calle es conocida Niki, no soy conocido.

Urcera contó como comenzó la relación con Nicole

Ante la pregunta del periodista de cómo había sido el inicio de la relación, Manu respondió que el que dio el primer paso fue él por mensaje de whatsapp y explicó: «Sí. Porque una chica, que es la pedicura de Niki, es la pedicura de la mujer de un amigo. No sé cómo fue que mi amigo estaba ahí, curioso, mientras le hacían los pies o las manos a la mujer. No sé cómo escucha ‘yo tengo un amigo para presentarle’. Se armaron todo y yo ahora los veo y le digo ‘linda jodita me metieron ustedes’.»

Nicole ya sabía que Manu tenía su número de teléfono. Manu la invitó a salir, fueron a un restaurante: «Yo en ese momento vivía en el centro. Para mí Nordelta era como otro país, no iba nunca. Voy y medio que me perdí y digo: ‘bueno, acá no solo que no la voy a encontrar, sino que me van a afanar’. Llego y fuimos a un restaurant, pero era medio oscuro. Dije: ‘mañana se va a hacer un quilombo’. Además, la primera sin conocerte, ir a cenar es bravo.» expresó Urcera.

Además contó que durante la cena hubo buena onda, normal. Hablamos un tiempo más y después como que nos dejamos de hablar un poquito. Porque me quedaba lejos Nordelta, y me agarra un día mi amigo me dice: ‘Che, ¿vos le dejaste hablar?’. Porque él seguía enchufado. En el medio yo había tenido COVID. Y yo digo bueno, me va a venir a visitar con COVID. Pero no, me mandó: “¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Hacete un té”. A partir de ahí, retomaron el diálogo y la relación comenzó a fluir.

Manu hablo sobre cómo se ve siendo papá

Una de las preguntas que le hicieron en la entrevista fue sobre ser papá primerizo y si va a ser un papá miedoso o que tipo de papá cree que va a ser, a lo que el piloto contestó que: «No sé. Me parece normal. Y hoy hay muchos recursos. Más o menos me lo imagino y lo que no sepa pongo en YouTube y algo me va a salir, o lo llamo a mi papá o a algún amigo. Me está haciendo un poco de ruido que dicen que duermen muy poco el primer tiempo. Me aparece en Instagram que el bebé duerme el primer tiempo como dormía la mamá el último tiempo de gestación.»

Al ser consultado por cómo está durmiendo hoy Nicole respondió: «Bastante. Pero se acuesta muy temprano, se levanta muchas veces a la noche y después duerme hasta más o menos tarde. El lunes llevó la nena al cole, a las a las siete, y de ahí arrancó. Le digo: “Gordi, fijate lo que te mandé. Empezá a dormir desde las 22 hasta a las 6. Sí o sí dormite de alguna forma para que el bebé, cuando nazca, nos quede cinco semanas que agarre viaje con esa rutina. Me da temor porque en mi laburo necesito estar descansado. No tengo la opción B, que es el cuarto de invitados.

Con información de Teleshow