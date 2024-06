Nicole Neumann redecoró su hogar antes del nacimiento de su hijo Cruz: «Dándole amor a mi casa»

Nicole Neumann atraviesa los últimos días de embarazo, previo al nacimiento de su hijo Cruz Urcera. En ese contexto, la modelo decidió sumar distintos elementos decorativos a su casa para que el hogar luzca más acogedor. Así, Nicole mostró en su redes sociales los objetos que eligió para recibir a su nuevo hijo.

La esposa de Manu Urcera mostró un video en el que se destaca una alfombra para la entrada de su casa, manteles con diseños de mandalas, platos, portarretratos y distintos elementos para iluminar los espacios exteriores.

“Dándole amor a mi casa, que es el lugar de reuniones familiares y con amigos siempre. Y donde sospecho, pasaré muuucho tiempo adentro este invierno”, escribió la modelo junto a un emoji de un pollito, en alusión de su hijo.

Mica Viciconte, apuntó contra Nicole Neumann

Mica Viciconte aseguró que no cree que la llegada del nuevo bebé de Nicole Neumann pueda traerles un poco de paz. En diálogo con Socios del Espectáculo, Viciconte aclaró que no está al tanto sobre lo que dice o hace la modelo: «Muy enfocada no estoy porque me estoy yendo a hacer fotos de mi propio emprendimiento, que hablen lo que quieran».

«Me encantaría que haga su vida, que sea feliz, no espero un cambio, tampoco la boludez. Hace siete años ya no espero más nada. Intenté hacer todo lo mejor posible desde mi lado, entonces ¿para qué vas a ponerte a discutir con alguien que no se puede? No podés culpar a otro por lo que uno es«, explicó.