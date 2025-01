Marcela Kloosterboer enfurecida con la China Suárez tras la viralización de las fotos de Icardi cazando 

Luego de que se filtrara un video de Mauro Icardi cazando liebres mientras una de sus hijas lo observaba, creció la indignación en las redes. y la China Suárez también la ligó. Es que ante esto, la organización que lucha por los derechos de estos seres vivos, publicó un contundente mensaje.

Por qué Marcela Kloosterboer se enojó con la China Suárez tras el video de Mauro Icardi

“Mientras el trending topic del momento es lo que hacen o dejan de hacer tres personas, lo macabro se desliza como si nada. Icardi compartiendo un momento paternal mientras enseña a su hija a degollar un animal nos muestra una vez más cómo somos socializados desde la infancia para pensar que matar y comer animales es natural. No es natural reírse mientras se revuelven las vísceras de otro ser. No hay aventura ni placer en la muerte. No dejemos que se siga naturalizando el espanto”, escribieron.

Marcela Kloosterboer se hizo eco del posteo y comentó con un fuerte reclamo a la China Suárez, actual pareja del futbolista. “Y ella es vegetariana, ¿no? Siempre muy coherente todo”, lanzó irónica.

Qué tiene la China Suárez en su rostro que se notó al mostrarse a cara lavada con Mauro Icardi

Con una secuencia de fotos publicadas por Mauro Icardi en su cuenta de Instagram, oficializaron su romance con la China Suárez, quedó a la vista un detalle estético en una de las fotos llamó la atención de los seguidores de la ex Casi Ángeles.

Fueron seis fotos en total las que se tomaron abrazados, sonrientes y enamorados. Pero en la última, la modelo está de costado y se observa en su mejilla una mancha a la altura del pómulo y un notable sarpullido en la comisura de sus labios.

Los fanáticos de la actriz aseguraron en las redes sociales que en últimos días estuvo en el centro la tormenta por la escandalosa separación de Icardi con Wanda Nara, y eso pudo haberle causado una reacción en la piel, aunque ella no hizo declaraciones al respecto. Lo cierto es que generalmente suele utilizar maquillaje para tapar esas imperfecciones, pero todo parece indicar que se siente cómoda y en confianza con el futbolista para mostrarse al natural.