La Tora Villar, de Gran Hermano, contó su dura historia de vida: «me metí en todas las malas»

La streamer y exjugadora de Gran Hermano, Lucila «la Tora» Villar, participó de un ciclo de entrevista con «el Pollo» Alvarez y terminó haciendo varias impactantes confesiones. Contó que sufrió abuso en su infancia, que tuvo un novio que murió, que consumió todo tipo de sustancias y que fue adicta al sexo. Además, comentó como fue su casting para ingresar a Gran Hermano.

La confesión de la Tora Villar: «estaba en las drogas, con todas»

En diálogo con Infobae, la joven streamer Lucila «la Tora» Villar contó que armó su casting para Gran Hermano junto con sus amigasl.

“Les dije que armemos entre todas la presentación. ‘En historia de vida, ¿qué pongo? Tiene que ser en dos renglones’ Ahí arranqué con los ítems y dije: ‘Con esta me eligen o me elijen: Abuso, novio muerto, adicta al sexo, cristianismo, deporte y disciplina. Me van a querer”, explicó la conductora del stream de Gran Hermano.

Cuando «el Pollo» Alvarez le consultó si era cierto que había pasado por esas experiencias, Villar se animó a contar su historia de abuso infantil. «Fue cuando tenía unos 8 años. No tengo el recuerdo de cuántas veces fueron y nunca dije quién fue. Mi familia lo sabe, pero en cámara no lo dije», comenzó contando.

«Hoy lo hablo, lo cuento y me llegan un montón de testimonios. Cuesta mucho cuando alguien es abusado, decirlo. Así como si alguien te maltrata, decir: ‘Fui golpeada’ es difícil. Cuesta mucho ponerlo en palabras y creo que, con el tiempo, es cuando lo podés decir y una vez que lo aceptás», agregó.

El entrevistador también le consultó si era cierto que fue adicta al sexo. «Si, era. Fue un momento muy turbio de mi vida. Ahí me metí en todas las malas y mi novio de ese momento tampoco era muy bueno que digamos. Era re buena persona y yo lo amaba, pero estaba con las drogas, con todas…» contó.

Luego, agregó: «Después que este novio fallece, cambio de grupo, empiezo a salir y el alcohol va de la mano con un montón de cosas. Ahí es donde va la parte del sexo en la que decís: ‘Vamos, vamos’ con quien sea…».