Marcelo Tinelli habló de los supuestos problemas financieros: «Nadie está exento…»

Marcelo Tinelli brindó una entrevista al programa Pasa Montagna, emitido por Radio Rivadavia, donde abordó diversos temas de su vida personal y profesional. El reconocido conductor expresó su visión sobre la situación económica del país: «Nadie está exento de los problemas económicos y financieros que está atravesando la Argentina», aunque aclaró que no enfrenta problemas financieros personales.

Marcelo Tinelli, la venta de su casa y los rumores financieros

Marcelo Tinelli fue contundente al negar rumores sobre una supuesta venta de su vivienda: «La casa no está en venta, eso es algo que quiero desmentir», afirmó, y agregó: «No tengo ningún problema económico ni financiero. Deudas personales no tengo. Lo mío es todo claro y público».

También aprovechó para resaltar su compromiso con San Lorenzo: «Yo doné mucho dinero al club y nunca fue reconocido públicamente. Estoy en absoluta oposición a las Sociedades Anónimas en el fútbol. El club es de los socios, y San Lorenzo tiene que ser siempre de los socios».

Marcelo Tinelli: la familia y los proyectos personales

En cuanto a su vida personal, Tinelli habló sobre la importancia de pasar tiempo con sus hijos: «En esta época de mi vida me gusta pasar mucho tiempo con mis hijos. Este año tenemos el plan de estar juntos durante el verano, estoy ahora en casa con mis tres hijas más grandes. Cande también está mucho tiempo con Coti».

Sobre sus hijos menores, destacó: «Fran no está en el reality porque tiene un perfil más bajo y lo entendí perfectamente. Es impresionante lo que es Lolo, solo lo querés ver a él, es adictivo».

Marcelo Tinelli, el Bailando y otros proyectos televisivos

Marcelo Tinelli confirmó que está trabajando en el regreso del Bailando: «Yo tengo muchas ganas de hacer el Bailando. Tiene que ser fuerte porque estamos festejando los 20 años. Tengo ganas de hacer The Last Dance, el último Bailando cuando se cumplen 20 años del programa».

Además, opinó sobre otros formatos televisivos: «No vamos a pretender ganarle a Gran Hermano. Pueden convivir distintos formatos en la tele. Lo que hace Nico Occhiato tiene cosas de Videomatch y cosas del Bailando. Está muy bien, a él lo quiero, valoro su esfuerzo y me encanta que lo hagan».

Tinelli cerró destacando lo que el público puede esperar de su reality familiar: «Para mí, en Los Tinelli, la gente va a encontrar una producción espectacular».

NA