¿Marcelo Tinelli separado?: Yanina Latorre contó por qué las hijas del conductor no quieren a Milett Figueroa

Marcelo Tinelli decidió pasar su cumpleaños lejos de su novia, Milett Figueroa y, eso alimentó los rumores de crisis. La modelo había asegurado que regresaría de Perú a Argentina para celebrar el cumpleaños del conductor, sin embargo, no fue así. Él por su parte, decidió viajar a España para pasar ese día especial con sus hijos, el Tirri y Coty Sorokin.

Según la información que dio Yanina Latorre en el programa LAM, un nuevo escándalo se habría desatado con respecto a la modelo peruana y las hijas del productor general de América. Al parecer, las chicas odian a la novia de su padre.

Anoche, en LAM Yanina Latorre dijo: «Marcelo Tinelli y Milett, raro. Ayer contamos que fue el cumpleaños de Marcelo, que está en Madrid con sus hijos grabando su reality para Amazon. Aprovechó el cumpleaños y que fueron todos para estar grabando».

La «angelita» contó: «Hoy a la mañana hablé con Marcelo. Me mandó un audio y dije ‘ya está. Se viene a quejar que lo di por separado’, pero nada. Me puso ‘me hiciste cagar de la risa anoche’. Cuando te dicen eso es porque está separado».

«Hablamos y me contó que se va a quedar como diez días más grabando y que viene para el otro fin de semana. Cuando le pregunto por Milett tic tic tic, no contesta. Nada. Trato de contactarme con Milett, pero Milett me odia, no le gusta que la deje mal parada», sumó.

Los motivos por los cuáles las hijas de Marcelo Tinelli no quieren a Milett Figueroa

«Sé que no hay vínculo entre Milett y sus hijos. Marcelo sostiene que la ama, pero que la ama es enorme en todo sentido. A las hijas siempre les pareció una trepadora, como que iba a usar al padre para conseguir laburo porque él es un hombre poderoso, ella una chica linda y joven…», sostuvo Yanina sobre la situación de Milett y las hijas de Marcelo.

«Nunca hubo vínculo entre ellas. Las chicas retisentes cuando viene el papá con nueva novia joven y le dicen ‘tené cuidado’. De la nada empezó el vínculo muy rápido también. Las malas lenguas dicen que ella tampoco habría hecho nada como para ganarse el cariño de las hijas de Tinelli», cerró.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa ¿En crisis?: Qué dijo el conductor

Hace algunas semanas circulan por las redes sociales rumores de crisis o separación entre el conductor Marcelo Tinelli y la modelo Milett Figueroa. Desde la boda de Cande Tinelli, hija de Marcelo, no se los ve juntos. Además, algunos usuarios notaron que el periodista deportivo había dejado de seguir a su pareja en Instagram para luego comenzar a seguirla nuevamente.

El panelista del programa de Ángel de Brito, Pepe Ochoa le dijo a Marcelo, que tenían unos temas para hablar, a lo cuál Tinelli respondió «No, para nada, no estoy separado«.