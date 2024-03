Marcelo Tinelli y Milett Figueroa ¿En crisis?: Qué dijo el conductor

Hace algunas semanas circulan por las redes sociales rumores de crisis o separación entre el conductor Marcelo Tinelli y la modelo Milett Figueroa. Desde la boda de Cande Tinelli, hija de Marcelo, no se los ve juntos. Además, algunos usuarios notaron que el periodista deportivo había dejado de seguir a su pareja en Instagram para luego comenzar a seguirla nuevamente.

Ante estos contundentes rumores, el periodista de espectáculos, Ángel de Brito, reveló en su programa LAM que le dijo al respecto Tinelli.

“No se mostraron nunca más juntos desde el casamiento de Cande Tinelli. Y si no está en las redes para nosotros pasa algo. Bueno, me estuve fijando y no subieron nada» destacó De Brito en el programa. “Él subió algo raro, solo en la cama. Se sacó una selfie y dijo ‘Mañana, solo en la cama, gracias por los mensajes’” aportó Yanina Latorre, una de las «angelitas».

“Hubo un tiempito en el que hubo un unfollow de una cuenta. Marcelo la dejó de seguir a Milett” contó Pepe Ochoa. «Bueno, hoy le pregunté a Marcelo, que teníamos unos temas para hablar, y me dijo ‘No, para nada, no estoy separado«

“¿Le creíste?” cuestionó Latorre. Ángel contestó: “No, para nada. Pero bueno, yo voy a la fuente y pregunto. Si hoy no va al desfile con Milett, están separados”. Es que ayer Juanita Tinelli, la hija menor del histórico conductor, desfiló para la marca Rapsodia en el desfile BAFWeek y subió algunos posteos mostrándose muy orgulloso de ella.

Efectivamente, a Milett no se la vio en dicho evento. Sin embargo, la actriz y modelo publicó una historia de un ramo de flores donde lo etiquetó a Marcelo.

La historia que subió Milett en Instagram con el regalo de su pareja.

Cande Tinelli y Coti Sorokin dieron el «sí, quiero»: looks, invitados y los detalles de la exclusiva boda

Cande Tinelli y Coti Sorokin se casaron el sábado 24 de febrero en el partido de Exaltación de la Cruz. Se confirmaron 400 invitados, algunos muy famosos. En la previa, el cantante y la hija de Marcelo Tinelli compartieron parte de su intimidad antes de dar el «sí, quiero».

La flamante pareja celebró su unión con una exclusiva ceremonia en el salón de eventos del Dok Haras, ubicado en una reconocida estancia. El lugar, trascendió, los conquistó por su ambiente natural y por ser «pet friendly», como querían.

Tanto Sorokin como Tinelli apostaron por un estilo «total white». Ambos fueron vestidos con prendas diseñadas por Gustavo Pucheta, con quien la hija del famoso conductor mantiene una larga relación.

Según se pudo ver en algunas imágenes difundidas en redes, la celebración tuvo su inicio al atardecer, aprovechando la puesta del sol, y poco a poco fue recibiendo a los invitados, entre familiares y amigos de los novios.

Entre los asistentes, además de los lazos más cercanos, estuvieron famosos como Yanina Latorre, Pampita, Agustina Casanova, Fernando Dente, Luciano El Tirri (tío segundo de Candelaria), y Federico Hoppe.