María Fernanda Callejón se quebró por el enfrentamiento legal con su ex, Ricky Diotto

La actriz María Fernanda Callejón rompió en llanto al hablar del profundo dolor que está viviendo por el enfrentamiento legal con su ex pareja, Ricky Diotto.

“Tengo una cautelar, estoy como puedo, me parece un montón que me ponga un bozal legal para que yo calle ya que el que expuso todo esto a los medios desde el minuto uno fue él”, expresó en Nosotros a la Mañana.

Entonces, la actriz continuó e hizo referencia a la violencia de género: “Hasta último momento estuve evaluando si realmente tenía que hacer esta denuncia. Para mí también es una vergüenza pero acá estoy”.

“Les dije que no estaba preparada para hablar, pero ya estoy cansada de que se digan cosas y que la gente me diga ‘no pensas en tu hija’. Justamente porque pienso en mi hija, mujer, estoy defendiendo con uñas y dientes como una leona esta situación”, dijo.

María Fernanda Callejón desmintió a Ricky Diotto

Luego de que Ricky Diotto saliera a defenderse a través de sus redes sociales, María Fernanda Callejón desmintió sus dichos y aseguró que su ex la bloqueó económicamente.

“No se puede aparentar una vida que no se puede sostener. Hay prioridades que no se están cumpliendo. No se puede andar en una camioneta importada y no cubrir otras cosas”, había dicho el odontólogo.

Ante esta situacion, Fernanda respondió: “Es mentira que yo no pago, yo pago todo lo que me corresponde y a mi hija no le falta absolutamente nada. Naturalicé durante años muchísimas situaciones”.

“Estoy agotada de cubrir tanto, me ha bloqueado por todos lados, económicamente, me ha perjudicado en todo sentido”, manifestó Callejón sobre su conflicto con el padre de su hija.