Mariana Brey y Cynthia García protagonizaron un fuerte cruce en «Duro de Domar»

Mariana Brey suele expresar su opinión en «Duro de Domar», a pesar de ser la única que se encuentra en la vereda de enfrente políticamente en el programa de C5N. En esta oportunidad, la panelista tuvo un fuerte cruce con su compañera Cynthia García, que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Cuál fue el comentario de Mariana Brey que generó el «cruce» con Cynthia

“Tiene todas las características de poder haber ejercido violencia de género”, dijo Mariana Brey al opinar sobre la denuncia de Fabiola Yañez a su expareja Alberto Fernández.

«Si dicen que Alberto podría llegar a ser un hombre violento, no sé en qué se basan, por eso yo me permito opinar que tal vez ella podría llegar a tener algún tipo de conocimiento, por eso cada uno opina lo que opina», agregó Brey sobre las declaraciones de Mayra Mendoza, Intendenta de Quilmes.

«Claro, vos podés opinar lo que quieras, además te dedicás a eso, a opinar sin saber siempre», le dijo Cynthia García a Mariana Brey.

«Eso es lo que estás haciendo vos, no me subestimes para nada. La diferencia es que yo opino desde mi punto de vista y desde una ciudadana común, a mí no me opera nadie, no trabajo para nadie, soy absolutamente libre, esa es la diferencia que tenemos vos y yo», cerró Brey.