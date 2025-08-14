Mariano Martínez, tajante sobre su vida privada y su vínculo con Lali Espósito
Mariano Martínez reconoció que no le hace ninguna gracia dialogar con la prensa sobre su vida privada.
El actor Mariano Martínez se mostró incómodo al ser consultado sobre su ex pareja, la cantante Lali Espósito, o cualquier indicio que permita introducir a la prensa en su vida privada porque no le “genera algo lindo”.
Mariano Martínez: “Hablo lo mínimo de mi vida personal”
Desde un inicio, Martínez explicó: “Hago el trabajo de hablar lo menos posible de mi vida personal porque después hay un rebote y algo que no me genera nada lindo cuando tengo que dar explicaciones. Estoy bárbaro y re bien, pero prefiero hablar lo mínimo de mi vida íntima”.
No obstante, dejó una pequeña ventana abierta hacia su lugar romántico y sostuvo: “No estoy con nadie, sigo solo”. En línea, fue consultado sobre el más reciente percance en la carrera de Espósito y al referirse a la amenaza de bomba en un concierto de la cantante, apuntó: “No sabía nada de eso”. El gesto se redujo a una sonrisa incómoda.
Tras esa pregunta, el actor apuntó a irse sin más. Las “no respuestas” fueron válidas también para las opiniones de Guillermo Francella sobre que “hay cine que le da la espalda al público»: “Es una opinión de Guillermo. Hablamos de que la gente tiene que opinar sin problemas y al final, se cuestionan las opiniones ajenas”.
Martínez volverá a trabajar junto a Nicolás Cabré en la obra “Ni media palabra”, con producción de Miguel Pardo, padre de Rocío Pardo, pareja de Nicolás Cabré. La dupla se reunió a 25 años del estreno de la icónica tira “Son amores”, aunque también coincidieron en otros proyectos teatrales.
Comentarios