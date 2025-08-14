Mariano Martínez, tajante sobre su vida privada y su vínculo con Lali Espósito

El actor Mariano Martínez se mostró incómodo al ser consultado sobre su ex pareja, la cantante Lali Espósito, o cualquier indicio que permita introducir a la prensa en su vida privada porque no le “genera algo lindo”.

Mariano Martínez: “Hablo lo mínimo de mi vida personal”

Desde un inicio, Martínez explicó: “Hago el trabajo de hablar lo menos posible de mi vida personal porque después hay un rebote y algo que no me genera nada lindo cuando tengo que dar explicaciones. Estoy bárbaro y re bien, pero prefiero hablar lo mínimo de mi vida íntima”.

No obstante, dejó una pequeña ventana abierta hacia su lugar romántico y sostuvo: “No estoy con nadie, sigo solo”. En línea, fue consultado sobre el más reciente percance en la carrera de Espósito y al referirse a la amenaza de bomba en un concierto de la cantante, apuntó: “No sabía nada de eso”. El gesto se redujo a una sonrisa incómoda.

Tras esa pregunta, el actor apuntó a irse sin más. Las “no respuestas” fueron válidas también para las opiniones de Guillermo Francella sobre que “hay cine que le da la espalda al público»: “Es una opinión de Guillermo. Hablamos de que la gente tiene que opinar sin problemas y al final, se cuestionan las opiniones ajenas”.

Martínez volverá a trabajar junto a Nicolás Cabré en la obra “Ni media palabra”, con producción de Miguel Pardo, padre de Rocío Pardo, pareja de Nicolás Cabré. La dupla se reunió a 25 años del estreno de la icónica tira “Son amores”, aunque también coincidieron en otros proyectos teatrales.