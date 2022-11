Marixa Balli revivió un viejo escándalo con Carmen Barbieri: «Me arruinó la vida»

Una disputa de más de veinte años volvió, este jueves, a los medios de comunicación y trajo consigo el recuerdo de Rodrigo «El Potro», quien murió trágicamente en un accidente de tránsito cuando se encontraba en la cumbre de su carrera musical.

Es que la bailarina Marixa Balli insistió en su pelea con Carmen Barbieri, a quien acusó de hacerla vivir un calvario por acusarla de «colgarse del féretro» del cantante de cuarteto.

«Yo no la quiero. Esa mujer arruinó parte de mi vida. Hay cosas y comentarios que no se dicen. No te podés reconciliar con una persona así. Nunca la voy a perdonar» indicó la mediática, cuando fue consultada sobre el tema en el ciclo «Socios del Espectáculo», de El Trece.

Además, arremetió con que «ella no se hace cargo. Nadie se hace cargo. Dijo que yo me había colgado del féretro de Rodrigo. Perdón… yo la agarré y me metí en vivo del programa».

«Yo lo amé y lo protegí estando de novia y sin estar de novia. Soy un buen ser humano y entendía lo que le estaba pasando» continuó con su descargo.

También cuestionó el accionar de la capocómica tras el fallecimiento del cantante de cuarteto. «¿Yo me colgaba? ¿Y ella? Ni lo conocía, después parecía la madre. ¡Dejate de joder! ¡Cosas absurdas!».

Pero no quedó ahí: Balli acusó a Barbieri de responsabilizar a la producción de sus programas por sus dichos. «No le hice juicio y no le quiero hacer juicio a nadie. Me va excelente y no necesito sacarle un mango a nadie» aseguró.

Marixa Balli en su faceta de empresaria

Por otra parte, Balli se mostró muy contenta con su presente profesional. «Me levanto a las 5 de la mañana todos los días para atender mi local. Si tengo que barrer, barro, a la par de mis empleadas», detalló y contó que ella misma se hace cargo del armado de su vidriera.

Se quejó, además, de los manteros que suelen montar sus puestos en esa zona: «No es buena la convivencia. Siempre se quejan porque mis clientes hacen cola en la vereda y dicen que no pueden trabajar, pero no entienden que yo pago el ABL y mis impuestos» concluyó.

NA.-