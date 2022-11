Thalía negó haber insultado a Shakira: la supuesta pelea y la desmentida de la cantante mexicana

Un fuerte rumor instalado en los últimos días señalaba una ruptura en la relación de amistad que sostienen Thalía y Shakira. Ciertas declaraciones de la cantante mexicana habían despertado las versiones.

En plena separación del futbolista Gerard Piqué, Shakira había lanzado su nuevo tema “Monotonía”. En ese contexto distintos medios se hicieron eco de supuestas declaraciones en las que Thalía habría criticado duramente a la cantante colombiana.

“La canción me parece patética y Shakira una mujer dramática. Pienso que si ese hombre la dejó fue porque ya no la quiere. Ella debería considerarse y no tratar de dar lástima con ese tipo de canciones dedicadas a un hombre que ya no la quiere”, habría declarado la mexicana en TikTok.

Así, ayer, Thalía participó de una conferencia de prensa y ante una pregunta sobre el tema se mostró confiada. “Ustedes me conocen. Estoy en esta carrera desde hace décadas y saben el ser humano que soy y las palabras que salen de mi boca. ¡Jamás usaría yo una palabra así para referirme a una amiga que amo tanto como a ella!“, dijo, y agregó: “Shaki y yo tenemos una relación de amistad de años. Ella es parte de nuestra familia. Por eso, cuando empezó esto, inmediatamente le envíe un mensaje por WhatsApp”.

“Le dije: ‘¿Qué onda, Shak? Están diciendo esto de mí’. Y me respondió: ‘Baby, yo sé tú quién eres. Ni te preocupes; olvídate’. Cuando estás bien entre amigas, lo que inventen, lo que digan no es tuyo, no te pertenece. Yo creo definitivamente en el poder de dios, y pongo a las personas que iniciaron todo esto en sus manos. Espero que las personas que comenzaron esta versión en sus manos, para que les dé luz, para que les dé amor; que les dé armonía, para que se acerquen a él. Que les cambie la vida y en vez de destrozar, que puedan construir”, concluyó la mexicana.