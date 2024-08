Marley fue denunciado por abuso sexual: qué dice la querella contra el conductor de Survivor

Marley, el conductor de Survivor Expedición Robinson, fue denunciado ante la Justicia por un hombre de 45 años que vive en Estados Unidos, quien asegura que la cara visible del reality de Telefe habría abusado sexualmente de él en la década del noventa. Se espera que el canal emita un comunicado en las próximas horas.

Qué dice la denuncia contra Marley por abuso sexual

Según lo que relataron en LAM, el denunciante de Marley se acercó a sede judicial en las últimas horas y relató que, durante los noventa, habrían iniciado con él una relación amistosa a través de internet. «En una ocasión me dijo que se parecía al conductor Marley. Si bien no lo confirmó, me aseguró que trabajaba en la producción de contenidos de un canal» señala el escrito iniciado por el hombre.

La víctima relató que, después de muchas conversaciones online, se habrían encontrado con Marley en su casa y que el conductor de Telefe le habría ofrecido tener relaciones sexuales. A pesar de negarse en un principio, el muchacho finalmente cedió a los deseos del famoso con el correr del tiempo y hubo entre ambos un vínculo abusivo, ya que el denunciante tenía entonces 17 años.

En el programa de Ángel de Brito aseguraron que ese es solo el inicio de la querella contra el famoso, donde se indicó que también hubo consumo obligatorio de estupefacientes cuando el hombre todavía era un adolescente. El abuso emocional habría generado que la víctima se fuera del país a Estados Unidos, para terminar con la relación.

Ángel de Brito indicó que Telefe emitirá un comunicado respecto de la situación judicial del conductor de Survivor Expedición Robinson, que se encuentra al aire actualmente.

Noticia en desarrollo.-