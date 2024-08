Marley habló sobre la denuncia por corrupción de menores en su contra: «mañana mismo…»

Marley fue denunciado por abuso sexual ante la Justicia, según se conoció este martes, por una persona de 45 años que habría sido víctima del animador de Telefe cuando era un adolescente. Por esa razón, el conductor de Survivor Expedición Robinson dio su palabra sobre los hechos, en diálogo con Ángel de Brito.

Qué dijo Marley sobre la denuncia por corrupción de menores en su contra

Tras conocerse la impactante denuncia en su contra, Marley habló este martes con Ángel de Brito a través de algunos mensajes, mientras el conductor estaba al aire de LAM. «Cuando escuche la denuncia, te cuento» fue la palabra inicial del animador de Telefe.

«Me acabo de enterar de todo por vos y lo estoy leyendo» se mostró sorprendido Marley sobre lo denunciado en su contra. Y agregó: «obviamente, es un relato mentiroso, fantasioso y plagado de falsedades rápidamente comprobables».

«Esto tiene una clara intención económica. Mañana mismo me pongo a disposición de la Justicia, porque nadie me notificó. Le voy a decir a mis abogados que lo denuncien penalmente» concluyó el conductor de Survivor Expedición Robinson.

Qué dice la denuncia contra Marley por corrupción de menores

Según lo relatado en LAM, el denunciante de Marley se acercó a sede judicial en las últimas horas y relató que, durante los noventa, habrían iniciado con él una relación amistosa a través de internet. «En una ocasión me dijo que se parecía al conductor Marley. Si bien no lo confirmó, me aseguró que trabajaba en la producción de contenidos de un canal» señala el escrito iniciado por el hombre.

La víctima relató que, después de muchas conversaciones online, se habrían encontrado con Marley en su casa y que el conductor de Telefe le habría ofrecido tener relaciones sexuales cuando era adolescente.

A pesar de negarse en un principio, el muchacho volvió a visitarlo y finalmente cedió a los deseos del famoso con el correr del tiempo. Así, entre ambos habría habido un vínculo abusivo, ya que el denunciante tenía entonces 17 años.

El denunciante aseguró que, también, hubo consumo obligatorio de estupefacientes. El abuso emocional habría generado que la víctima se fuera del país a Estados Unidos, para terminar con la relación.