Maru Botana sorprendió al contar de qué trabaja su hija en Hawaii y cuánto cobra

Maru Botana contó que su hija Lucía trabaja como empleada doméstica en Hawaii. La cocinera sorprendió a revelar la profesión de su hija y cuánto cobra.

“Está instalada y muy feliz trabajando. Es una manera de independizarse y gana 40 dólares por hora”, contó Maru a radio Rivadavia.

A la cocinera le habían consultado: “¿Qué hacés si uno de tus hijos te dice que se quiere ir de Argentina?».

“No me gustaría porque amo a mi país, pero hoy en día los chicos hacen ese intercambio. Me divierte que mis hijos me ayuden y poder transitar mi vida con ellos. No me asusta que crezcan”, dijo la chef.

Por otro lado, Maru explicó cómo surgió la idea de la joven que estudia Diseño Gráfico en la UBA: “El año pasado se fue con amigas, le gustó la vida de allá y ahora está instalada”.

Maru Botana recordó a su hijo Facundo con un sentido mensaje

“Amo esta foto con la abuelita abrazandote. Así te siento, con los dos, cuidándote y mimándote como lo hicieron hasta que te fuiste. Otra fecha mas, 14 años que llevo mi mochila de piedras, con la cual al principio no podía ni caminar y hoy puedo empezar a correr”, había señalado meses atrás Maru Botana.

Su sentida carta había estado dirigida a Facundo su bebé que falleció de muerte súbita a los seis meses, en septiembre del 2008.