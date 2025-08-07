MasterChef Celebrity ya tiene fecha de estreno: cuándo arranca y quiénes son los famosos convocados

El regreso de MasterChef Celebrity mantiene en vilo a buena parte del público, que aguarda con expectativa el estreno del ciclo conducido por Wanda Nara. En las últimas horas se confirmaron las fechas de grabación, de salida al aire y la continuidad del jurado.

Cuándo vuelve el reality y quiénes podrían estar en la cocina

Según reveló el periodista Juan Pablo Godino, el área de prensa de Telefe explicó que el reality «comenzará a grabarse el 30 de septiembre, un día después de la entrega de los premios Martín Fierro”.

La información llega cuando se había esparcido el rumor de que el concurso debería aguardar hasta el año que viene para ver la luz ya que la productora apuntaba a realizar una adaptación de La Voz Senior. Formato que tampoco es descartado totalmente.

Sin embargo, desde la misma fuente del canal de Martínez indicaron que “se tiene previsto que el ciclo salga al aire a mediados de octubre», con los mismos evaluadores desde hace algunos años: Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular.

Hasta el momento se conoce que los convocados serían Rolly Serrano Pablo Rago, Emilia Attias, Graciela Alfano, Momi Giardina, Lizy Tagliani, Luis Ventura, La Joaqui, Sofi Martínez, Fernando Dente, Emmanuel Horvilleur, Carola Reyna, Valeria Mazza y Calu Rivero.