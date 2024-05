Matías Alé presentó a su novia 24 años menor: “Estoy viviendo el mejor momento de mi vida”

Matías Alé se alejó de los medios de comunicación tras haber sufrido en 2015 un brote psicótico. Se ocupó de su salud mental y hace pocos días reapareció en la televisión como un hombre nuevo.

Con una extraña manera de hablar, el actor de 46 años se sentó en la mesa de Juana Viale y al día siguiente acudió como invitado a Desayuno Americano para contar todos los detalles sobre su presente.

De novio con Martina Vignolo, una joven marplatense de 22 años, Alé destacó que ya tiene experiencia en relaciones sentimentales con mucha diferencia de edad ya que estuvo del otro lado cuando salió con Graciela Alfano.

Quién es Martina Vignolo, la novia de Matías Alé

“Ella es profesora de Educación Física. Es de Mar del Plata pero se vendría a Buenos Aires. Yo estoy viviendo una historia hermosa desde el 21 de abril. Ya estuve en la misma situación, pero al revés y no quiero que sea mi sombra. Ella es una mini Alfonsina Storni en un cuerpo de 22 años”, dijo Matías al describir a su novia.

“El amor no tiene edad ni tiempo. No voy a decir que es un ángel porque me van a internar de vuelta. Yo digo que es un hada. Estoy pasando el mejor momento de mi vida”, agregó el actor.

Alé reveló que tiene ganas de ser padre y contó cómo llamaría a sus hijos. Sueña con ponerles Alfonsina y Otto Juan. Pero su novia prefiere esperar un tiempo: “Yo le digo que con tiempo, pero me quiero casar y tener hijos. Sabía quién era perfectamente, él es único. Estoy dejando que todo fluya”.