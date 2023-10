La pelea entre Silvina Escudero y Graciela Alfano, con reproches del pasado y pedido de disculpas

La intención de que Graciela Alfano y Silvina Escudero dejen de lado los conflictos personales que tuvieron en el Bailando 2009, en la época en que Matías Alé ya era pareja de la bailarina, fracasaron de forma tan rotunda como sorpresiva, pese a la buena onda inicial.

“En ese momento sí le pedí perdón, es cierto lo que dice Silvina”, había comenzado Alfano frente a la sonrisa cómplice de Escudero.

Aunque luego descolocó a todos en referencia a ShowMatch: “Era un programa donde muchas cosas estaban armadas. No como un guión, pero nadie se puede hacer el tonto. Por lo menos yo tenía directivas”.

“Lo que no recibí nunca fueron las disculpas de Silvina”, acusó Graciela Alfano. Acto seguido, recordó una reciente entrevista de la panelista de Bien de Mañana en la que la tildó de “HDP”.

A mí la disculpa me hubiera gustado. Entiendo que el que no las quiere dar no está en condiciones emocionales ni mentales”, continuó Alfano ante Escudero, que contenía su bronca en silencio.

Silvina Escudero le ofreció disculpas a Alfano, pero Graciela no las aceptó

“Yo nunca armé nada, era mi vida misma”, se defendió Silvina.

“¿Por qué los insultos? ¿Por qué me maltratabas? Yo me enamoré de una persona (Matías Alé) muchos meses después de que te habías separado”, protestó.

Entonces, Alfano negó haberla insultado, le dio la libertad a Escudero para que la odie y sentenció: “Sos una persona rígida con la que no me interesa tener ningún tipo de relación”.

En medio de la tensión entre ambas, Silvina Escudero le ofreció disculpas públicas a Graciela Alfano, pero ella no se las aceptó: “No, vos no pedís disculpas. Vos pedís disculpas para seguir con esto. No me interesa la charla con vos”.