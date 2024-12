Matías Garfunkel quedó detenido en Utah por violar la restricción perimetral del domicilio de Victoria Vanucci

El ex empresario Matías Garfunkel quedó detenido en el estado de Utah, Estados Unidos, donde reside, por violar la restricción perimetral ante la madre de sus hijos, la ex modelo Victoria Vanucci, luego de que, en el último tiempo, se demostraran escenas de violencia intrafamiliar.

Cuánto tiempo estará detenido Matías Garfunkel

Según se supo, el hecho tuvo lugar anoche cuando Vanucci se encontraba en su domicilio junto a sus hijos. Mientras la ex modelo se bañaba escuchó que su celular sonaba de forma reiterativa.

De esta manera, la chef se encontró con mails y mensajes del padre de sus hijos que señalaban en tono imperativo “Voy para allá”, cuando la restricción implicaba que no podía acercarse a 300 metros. Además, Vanucci había solicitado una orden de protección que implicaba un refuerzo de aquella medida, con el fin de proteger a sus hijos.

Los escritos del ex empresario también apuntaron: “Estoy yendo y voy a entrar a tu casa”. En esa instancia, la chef se comunicó con su abogado quien, a su vez, se contactó con la policía. No obstante, Victoria solicitó que las patrullas que se acercaran al hogar, lo hicieran sigilosamente para no alterar la vida de sus hijos.

Garfunkel quedaría detenido durante un año y en caso de que quisiera salir en libertad, debería abonar una fianza de, por lo menos, us$50 mil.