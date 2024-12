El hijo mayor de Matías Garfunkel, apuntó contra Victoria Vanucci: «No está muy bien de la cabeza»

Tras un ida y vuelta de acusaciones en redes sociales entre Matías Garfunkel y Victoria Vanucci, la modelo mostró videos donde se ve al empresario notablemente alterado y en actos de violencia verbal: además, describió hechos de agresiones físicas, que termino en la detención momentánea de su ex pareja.

El apoyo incondicional de Juan Garfunkel a su padre

Juan Garfunkel, hijo mayor del empresario, manifestó su apoyo ante su padre y respaldó sus declaraciones. En los posteos realizados por Matías, acusó a la modelo y madre de sus hijos de ejercer violencia física hacia los menores.

«La realidad es que esta mujer no está muy bien de la cabeza pero cualquier persona con dos dedos de frente se debería dar cuenta de eso», comienza la carta abierta que le envió al periodista Diego Esteves de A la tarde.

«Siempre tuvo historias de violencia, hasta en su pareja anterior. Yo mismo vi algunas con mis propios ojos a los 14 años, como cuando le rompió una costilla en Los Ángeles (a Garfunkel) y me lo intentaba ocultar. ¿Por qué mi viejo se la bancó tanto tiempo? No tengo respuesta. ¿Será porque le dejó todo? Si no es eso, es un misterio», reveló.

“Siempre fue una persona con tendencia demencial, capaz de hacer cualquier cosa. Ella tiene una tendencia a hematomas, que le salen moretones por nada y lo usa a su ventaja para fingir que hay violencia de género, cuando en realidad es ella quien se autolastima y a propósito lo altera a Matías grabándolo para generar más contenido”, acusó a la modelo de mentir en su denuncia.

«De mi papá no tengo ningún recuerdo de violencia. Jamás. Nunca cerca a la violencia. Sí pueden haber habido discusiones, pero ninguna con violencia física», asegura el hijo de Matías Garfunkel.

«Los chicos lo adoran. Mi papá no está al 100% pero si lo estuviera, no se encontraría en esta situación claramente», defendió al empresario y agregó: “Los mismos hijos le tienen miedo a ella. Y yo, siendo el único de los hijos de Matías que le dio lugar, mirá cómo se comporta conmigo”.