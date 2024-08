Matt Damon y la increíble historia de amor con su esposa argentina, con adopción inesperada

Matt Damon ama a Argentina, a través de su esposa salteña Luciana Barroso. El actor de Hollywood, que ha interpretado numerosos exitosos de taquilla, incluso se ha declarado hincha de Boca Juniors. Por eso, no sorprendió que una de sus hijas elija el país natal de su pareja para seguir creciendo profesionalmente. Conocé cómo es la historia de amor que unió a ambos.

La increíble historia de amor que unió a Matt Damon con la argentina Luciana Barroso

Según cuenta el propio actor de Hollywood, Matt Damon se encontraba grabando la película «Stuck on you» (Pegado a tí, con Greg Kinnear y Eva Mendes) y mientras caminaba por la playa debió protegerse de fanáticas enamoradas. Por esa razón, entró corriendo al bar, se escondió detrás de la barra de tragos y su mirada se cruzó con la de Luciana Barroso.

“Ella me miró y me preguntó ‘¿qué hacés acá?’ Dicen que algo increíble te pasa cuando conocés a la mujer de tu destino, y así fue. Juro por Dios que me ocurrió algo indescriptible. Cuando estaba en mis veintipico, me preguntaba si alguna vez podría asentarme. Pero cuando encontré a la persona correcta, fue como si me golpeara un rayo. Todo cambió en mi vida”, recordó Damon en una entrevista, años después.

El flechazo entre fue inmediato y empezaron a salir. Dos años después, el 9 de diciembre de 2005, se casaron en una ceremonia civil secreta en el Ayuntamiento de Nueva York en Manhattan y al poco tiempo nació su primera hija en común, Isabella; después llegaron Gia y Stella.

Luego de varios años de convivencia, el actor de Hollywood adoptó a Alexia Barroso, hija del primer matrimonio de Lucy en Argentina, pero sin quitarle los derechos legales a su padre biológico. Y en 2015, el matrimonio renovó sus votos con una lujosa fiesta en la playa de la isla caribeña Santa Lucía.

Por qué una de las hijas de Matt Damon eligió Argentina para vivir

Matt Damon (53) y Luciana Barroso (48) ensamblaron su familia, luego de ponerse en pareja. Así, el actor de Hollywood disfruta de ver crecer y desarrollarse a sus cuatro hijas, Alexia, Isabella, Gia y Stella junto a la argentina.

Alexia es la primera hija de Luciana Barroso, de un matrimonio anterior, y estudió en Nueva York, Estados Unidos. Actualmente, ella estaría viviendo en Argentina, más cercana a la familia materna. Por su parte, Isabella, Gia y Stella son adolescentes y continúan con sus estudios en cercanías de la mansión que tiene el actor de Hollywood junto a su pareja en Los Ángeles.