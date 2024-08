Quién es Luciana Barroso, la esposa argentina de Matt Damon que robó su corazón

La argentina Luciana Barroso (48) nunca se imaginó que su vida iba a cambiar rotundamente al conocer a Matt Damon (53), el reconocido actor de Hollywood que ingresó al bar donde ella trabajaba por las casualidades que la llevaron hasta ese lugar, en ese momento. Y su romance, además, se consolidó con el correr del tiempo. Conocé su mágica historia.

Quién es Luciana Barroso, la esposa argentina de Matt Damon

Muchos años antes de conocerse con Matt Damon, Luciana Barroso nació el 31 de julio de 1976 en Salta, hija de una mamá ama de casa y un padre agente de seguros. Fue criada por su abuela, tras el divorcio de sus padres a poco de que ella llegara a este mundo. Durante sus días de escuela, quería convertirse en artista, pero finalmente la vida la llevó a convertirse en azafata.

Matt Damon y Luciana Barroso.-

Luciana se casó por primera vez con Arbello Barroso y en 1999 nació su primera hija, Alexia. Sin embargo, ella y Arbello se divorciaron en 2004 en buenos términos. Tras esa ruptura decidió viajar a Miami junto a su pequeña hija de cuatro años, con la promesa de un trabajo en un bar en la playa: el lugar que le cambió la vida para siempre.

Matt Damon y Luciana Barroso, de una relación inesperada a un romance consolidado

Matt Damon y Luciana Barroso tienen una de las parejas más consolidadas de la industria de Hollywood, después de conocerse en 2003 en Miami, en un bar de la playa donde ella era moza. Sin duda, el destino los unió.

“Estábamos filmando con Eva Mendes en una playa de Miami cuando un grupo de fans me rodeó, me acosó como un enjambre de avispas y escapé. Me escondí detrás de la barra de un bar y apareció ella, que me miró y me preguntó: ‘¿Qué hacés acá?’”, recordó Damon sobre aquel día. “Dicen que algo increíble te pasa cuando conocés a la mujer de tu vida y así fue. Juro por Dios que me sucedió algo indescriptible. Cuando la ví, fue como si me golpeara un rayo”, confesó.

Tras dos años de amor, la pareja oficializó su unión y formaron una familia junto a Alexia, la pequeña hija de ella de la relación anterior. Al poco tiempo, en 2006 llegó la primera hija de la pareja, Isabella; dos años más tarde nació Gia Zavala y en 2010 su tercera hija, Stella. Damon, además, decidió adoptar legalmente a Alexia.

Matt Damon en familia.-

“Uno debe estar con la persona que ama el mayor tiempo posible. Luciana es mi otra mitad. Tenemos un acuerdo: nunca estoy fuera de casa más de dos semanas. Soy un tipo afortunado. Vivo rodeado de hermosas mujeres: mi esposa y mis cuatro hijas. No puedo disponer mucho tiempo del baño, pero ese es solo un mal menor”, se divirtió el actor de Hollywood, tiempo atrás, valorando y alabando la familia que formó y la pareja que tiene con Barroso, con quien lleva más de 20 años de amor.