Maxi López: “A Wanda le dije que Icardi tiene que ver a sus hijas”

Maxi López y Wanda Nara ofrecieron una entrevista juntos y luego el exjugador habló con Intrusos sobre el vínculo que mantiene con la conductora de “MasterChef Celebrity” y hasta contó lo que opina sobre el conflicto con Mauro Icardi.

“Yo con Wanda tengo hijos y los hijos nos vinculan toda la vida. Con la otra persona (por Icardi) no tengo ningún vínculo. O sea, sí están las hijas de él y está todo bien, y las hijas de él cuando vienen a casa está todo bien. Quiero dejarlo en claro porque no tengo nada que vincular con la otra persona, sí con ella porque es la mamá de mis hijos”, aclaró Maxi.

‘Con ella me une la vida’: la frase de Maxi López sobre Wanda Nara que dio que hablar

Sobre el posteo de Icardi en el que asegura que la gente “fracasa por sí sola”, López respondió: “Yo no lo sigo, entonces lo que pone o lo que no pone, o si va referido a alguien, no me interesa. Entonces yo me enfoco en lo que sí me interesa, que son mis chicos, mis cosas, y pongo la energía en eso”.

Con Icardi tuvo una charla hace muchos años: “Yo tuve esa charla con él y le dije, vos vas a entender todo lo que están haciendo, porque eran los dos, todo lo que están haciendo con mis nenes, lo vas a entender algún día cuando vos seas padre. Pero uno cuando no es padre no toma dimensión de esas cosas, y él en ese momento no tomó dimensión de esas cosas. Entonces hoy que pasan estas cosas, yo le dije a Wanda, ‘me parece que está mal, él tiene que ver a sus hijas’”.

“Y esto fue una charla que tuvimos en enero cuando vine la última vez y estaban adelante mis hijos y mi mayor Valentino le dijo lo mismo. Pero bueno, ya son problemas de ellos en los cuales yo no quiero meterme, o sea, yo le di un consejo desinteresado que estábamos comiendo en la casa de ella, y le dije ‘me parece que está bueno que él sí pueda’, pero bueno, lo tienen que arreglar ellos”, agregó.

“Ser padre no es fácil, y cuando estás en esta situación, yo la pasé por más de 10 años, pasé un montón de situaciones, entonces yo lo dije en una nota el otro día y me parece que estaría bueno que se arreglen por los nenes”, concluyó Maxi López.