Santiago del Moro opinó del conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi: «No me gusta…»

Santiago del Moro opinó del escándalo mediático que protagonizan Wanda Nara y Mauro Icardi. «Nunca nombro a nadie, pero a mí no me gusta cuando hay chicos en el medio. Nadie toma en cuenta a los pibes. Es algo que me pasaba cuando estaba en Infama. Venía que, en estos temas, a muchos famosos no les importan los chicos», dijo el conductor, en una nota con Intrusos.

En ese sentido, el conductor de Gran Hermano señaló que Wanda y Mauro tendrían que tener mayores cuidados para no exponer a los menores. «No me gusta cuando los adultos le tiran barro a los chicos. Los pibes no son moneda de cambio», apuntó. El asunto lo sensibiliza desde su rol como padre. «Me pegó de un lado como papá», añadió.

«Me destroza cuando aparecen fotos de las nenitas y se tiran con cosas tan pesadas… criaturas yendo a declarar… todo eso me hace mal», cerró Del Moro.

Romance de Mauro Icardi y Wanda Nara: habló un amigo de Pampita

Gabriel Oliveri es muy amigo de Pampita y es uno de los testigos presenciales del romance entre La China Suárez y Mauro Icardi. Estuvo en el programa Mañanísima y aseguró. “Los vi re bien, muy felices, de la mano, enamoradísimos, comiendo rico”.

Pero Majo Martino le consultó si realmente le parecía que estaban enamorados, entonces el empresario hotelero aclaró: “Enamoradísimos para la situación. Para mí la China es una muñeca que Icardi usa para darle celos a Wanda”.

“Para mí él sigue enamorado de Wanda. Ahí hay una pasión que es inmanejable. Ahí hay deseo, sexo, amor, familia, todo. Creo que él quiere volver con Wanda”, analizó el amigo de Pampita.

“La China la está pasando bien. Tiene una cobertura internacional increíble. Son la pareja del momento y el tiempo dirá”, dijo Gabriel, ya que en varios países están siguiendo este romance, especialmente en Turquía, donde Icardi es una estrella del fútbol.