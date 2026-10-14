De qué murió Jorge «Locomotora» Castro, el excampeón mundial que marcó al boxeo argentino

En una madrugada que conmocionó de inmediato al deporte argentino y multiplicó las muestras de pesar, este miércoles 14 de octubre 2026, se confirmó la triste partida del mítico excampeón mundial de peso mediano Jorge «Locomotora» Castro, quien perdió la vida a los 59 años de edad tras sufrir una descompensación repentina en las instalaciones del Bingo de Morón, en la zona oeste del conurbano bonaerense.

De acuerdo con las actuaciones policiales y las precisiones brindadas por sus allegados directos, el histórico pugilista santacruceño experimentó un fuerte dolor en el pecho cerca de la medianoche, constatándose posteriormente que padeció una severa descompensación vinculada a una baja brusca de insulina en el marco del cuadro crónico de diabetes que sobrellevaba, falleciendo en el lugar pese a las maniobras de primeros auxilios aplicadas por el personal de emergencias.

La descompensación en Morón y el reporte policial sobre la salud de Jorge «Locomotora» Castro

El desenlace fatal que enlutó a los cuadriláteros ocurrió mientras el expugilista compartía la velada con compañeros de trabajo, según relató a Infobae su socio de transmisiones de streaming, Jonathan Di Primio, quien detalló que el malestar cardíaco se manifestó de forma súbita:

«Estaba en el lugar cuando sintió un fuerte dolor en el pecho, desvaneciéndose alrededor de la medianoche», explicó, marcando la rapidez con la que se desencadenó el cuadro.

Asimismo, las pericias preliminares remitidas por la Policía de la Provincia de Buenos Aires consignaron que la desestabilización metabólica se produjo como consecuencia directa de un descenso crítico en sus niveles de glucosa e insulina, complicación habitual en pacientes diabéticos que puede derivar en fallas cardiorrespiratorias agudas, situación que tornó infructuosos los intentos de reanimación practicados en la sala de entretenimientos antes de decretar formalmente su deceso.

De «La mano de Dios» en Monterrey al compromiso social de Jorge «Locomotora» Castro

Nacido en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, el 18 de agosto de 1967, Jorge «Locomotora» Castro edificó una de las trayectorias más épicas del boxeo internacional, completando un récord profesional monumental de 144 peleas, con 130 victorias —90 por la vía rápida del nocaut—, 11 derrotas y tres empates.

Su consagración definitiva en la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) quedó sellada el 10 de diciembre de 1994 en Monterrey, México, cuando, estando virtualmente noqueado y con ambos ojos cerrados ante John David Jackson, sacó un legendario zurdazo al mentón en el noveno asalto bautizado popularmente como «La mano de Dios», combate premiado por Ring Magazine como la mejor pelea del año.

Tras sobrevivir a un gravísimo accidente de tránsito en 2005 y retirarse formalmente de la actividad rentada en 2007, el querido «Roña» volcó su popularidad a una incansable labor solidaria en merenderos de Lomas de Zamora y comedores comunitarios de Morón, asistiendo a familias vulnerables y jubilados:

«Yo pasé hambre, pasé frío, a mí no me lo puede contar ningún político, yo hago lo que deberían hacer ellos», solía remarcar con elocuencia, reivindicando hasta sus últimas horas la sensibilidad barrial que lo convirtió en un ídolo irrepetible.