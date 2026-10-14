Una revancha histórica, tres ciudades y las luces del Ruca Che: las cuatro peleas del Roña Castro en la zona

El 20 de febrero de 1998, Jorge Roña Castro venció a John David Jackson en el Casino de Cipolletti y fue su presencia más estelar en la zona. Luego de 10 asaltos cargados de adrenalina, el boxeador de Caleta Olivia ganó por puntos (decisión unánime), en la revancha de la histórica pelea disputada en México, cuatro años antes. A estadio lleno, Locomotora dio espectáculo y tiró a su rival en el primer y cuarto asalto. Victorias como esas vuelven a escena hoy, en el día de su muerte.

Esa fue la más taquillera de las cuatro peleas que el excampeón del mundo tuvo en la región. La primera también fue en Cipolletti, cuatro meses antes de la estelar con Jackson, y las otras dos, pegadas, en el Ruca Che de Neuquén y en el Pedro Estremador de Bariloche.

En el Ruca Che ante Bruno Godoy

La cuota más zonal de todas, el Roña la aportó el 8 de julio del 2000 cuando enfrentó a Bruno La Bestia Godoy en el estadio Ruca Che. Fue victoria por nocaut del púgil de Santa Cruz, pero los dos se llevaron una verdadera ovación del gigante del barrio San Lorenzo.

La Bestia, nacido y criado en Neuquén, más precisamente en Vista Alegre, estaba en el epílogo de su carrera y tomó el cruce como un gran desafío. No pudo, pero se sacó las ganas de pelear con un campeón un año antes de su retiro.

La primera en Cipolletti, la última en Bariloche

Entre 1997 y 1998, Jorge Castro estaba en una gran forma física y peleaba muy seguido, algo inusual en estos tiempos. Apenas cuatro meses antes de la segunda batalla ante Jackson, peleó en Cipolletti contra Nicasio Moray Martínez y lo noqueó en el cuarto asalto. En noviembre ganó en Ituzaingó, en enero se fue a la costa y sumó otra victoria en San Bernardo y un mes más tarde peleó en el Casino de Cipo. Tremendo.

La última función de Locomotora en la zona fue el 18 de agosto del 2000 y ahí llegó el turno de Bariloche. Su rival fue Marco Antonio Duarte y llegó otra definición rápida de Castro, que terminó la historia en el cuarto round. La pelea cerró una gran velada en el Pedro Estremador, que también fue testigo de las pesadas manos del Roña.