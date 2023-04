«Me sacaron la pelota y me dieron un fusil»: la historia del arquero que combatió en Malvinas

Héctor Rebasti, exjugador de San Lorenzo y Huracán y excombatiente en la Guerra de Malvinas, recordó el capítulo de su vida que se repartió entre el fútbol y el conflicto armado.

“No volví preparado para volver a jugar”, dijo el veterano. También señaló que el fútbol “era todo” para él en tiempo de ser convocado para unirse a las Fuerzas Armadas.

«Me sacaron la pelota y me dieron un fusil para defender a la Patria”, dijo Rebasti, quien combatió al lado del exentrenador de Independiente, entre otros, Omar De Felippe.

“No volví preparado para volver a jugar al fútbol. Uno no es el mismo cuando se vuelve de un conflicto armado», contó el soldado que alguna vez le atajó un penal a Oscar Ruggeri en divisiones inferiores.

«Me jubilé después de trabajar mucho tiempo en el Banco Provincia. Estoy pensionado, con tres hijos y pasando los días. Tratando de estar tranquilo, pero con problemas de salud como todos, de presión, de azúcar en sangre y hace un año me recuperé del COVID-19 que me tuvo al borde de la muerte«, le contó Rebasti a Infobae.

Rebasti, de 60 años, integra el grupo de exjugadores que en 1982 participaron del conflicto armado con Inglaterra.

El documental que narra la historia de futbolistas que estuvieron en Malvinas

«La Clase 62» es un documental de TyC Sports que narra la historia de diez futbolistas que participaron de la Guerra de Malvinas.

El documental se focaliza en aquellos chicos que, tras cumplir con el Servicio Militar Obligatorio en 1981, debieron reintegrarse a las Fuerzas Armadas para participar del conflicto.