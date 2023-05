«Me verás volver»: Jorge Rial recibió el alta y publicó su primera foto desde el infarto en Colombia

El conductor Jorge Rial compartió hoy su primera foto en las redes sociales desde que sufrió una descompensación cardíaca en Colombia. En la selfie se lo observa reclinado en un sillón, con la mirada cansada y una mano en la barbilla, se percibe además la vía que le colocaron los médicos.

“Ya dado de alta. Próximo paso, la vuelta a casa”, anunció el periodista a través de historias de Instagram. De fondo colocó un fragmento de una canción de Soda Stereo, aquella en la cual Cerati cantaba “me verás volver, a la ciudad de la furia…”, en clara referencia a Buenos Aires.

Según su médico, el doctor Guillermo Capuya, el traslado a Buenos Aires se efectuará en un avión sanitario. Sin embargo, no existe información precisa respecto a la hora de regreso, ya que en un principio iba a realizarse el pasado fin de semana.

Jorge Rial anunció su regreso a la Argentina.

Cómo serán los pasos a seguir tras el traslado de Jorge Rial a Buenos Aires

En las últimas horas, el conductor de Argenzuela, que continúa recuperándose en una sala común, tuvo un cambio en la medicación, es por este motivo que los médicos decidieron ver cómo respondía a esto y retrasar su regreso unas horas.

Al pisar suelo argentino, Jorge Rial será trasladado al Sanatorio Finocchieto, donde le realizarán nuevos estudios y, si todo sale bien, regresará a su casa con su familia para poder descansar unos días antes de volver a sus actividades respectivas diarias.

“No tenemos control de absolutamente nada -había reflexionado Rial en un posteo anterior-. Sólo de cómo llegar. No cuando, ni cómo ni dónde. Ahora a seguir en el camino porque Dios me dió otra oportunidad. A relamer las heridas que me dejó este pequeño pero intenso viaje, a curar el alma y el cuerpo y tratar de entender todo. A seguir recuperándome. Gracias los que, sin conocerme, pelearon a mi lado. Pronto estaré por ahí. Pero ya todo no será igual. Es imposible. Ya podré ir armando este rompecabezas que me regaló la vida».