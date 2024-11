Medida judicial: inhibieron los bienes de Jorge Lanata

Tras la operación a nivel gástrico a Jorge Lanata para poder ser trasladado a un centro de rehabilitación, la Justicia confirmó recientemente que el dinero del periodista estará a cargo de un administrador

¿Quién solicitó que se tome esa medida?

“A partir de ahora cualquier movimiento que se haga será por pedido del juez. Hay un administrador que puso la Justicia, es un hombre que trabaja muy bien y será quien decide lo que se haga con el dinero”, se dijo hoy en el programa “A la Barbarrosa”.

Añadieron que “Fue un pedido que hicieron las hijas de Jorge luego de que Elba bloqueara la cuenta del banco del conductor”.

Cabe destacar que después de 5 meses de internación, a Lanata le colocarán hoy un botón gástrico y a partir de la próxima semana continuará con su tratamiento y recuperación en el Centro de Neurorehabilitación Santa Catalina, en el barrio de San Cristóbal.

Bárbara Lanata: «habla poco, por momentos está ubicado y por momentos no»

La próxima semana lo trasladarían al centro de Neurorehabilitación Santa Catalina, para continuar con su evolución, pero antes, por pedido de la clínica, a Lanata le colocarán un botón gástrico. Sobre este tema, la hija mayor del conductor, Bárbara Lanata, habló con Socios del Espectáculo: «Le van a poner un botón gástrico para poder trasladarlo, es algo que pidió el Centro porque es necesario para su tratamiento. Es un milagro realmente después de todo lo que pasó. Calculo que martes o miércoles se lo estará llevando al otro centro».

«Está despierto. Esta semana estuve enferma y no pude ir por un posible contagio. Hice videollamada, me preguntó si había tenido fiebre… habla poco, por momentos está ubicado y por momentos no, pero avanza bien», contó Bárbara.

«Mi papá no sabe nada de eso porque hablamos de pavadas. No quiero andar contando detalles, pero no retiene demasiado», sumó la hija mayor del conductor.

Bárbara reconoció que este último tiempo pasaron por momentos muy complicados: «Fueron 5 meses de montaña rusa con picos muy abajo y también otros muy arriba. Estuvimos esperanzados, después retrocedimos, pero mejor».